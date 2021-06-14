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РИА Новости

Россия начала учения в Крыму на фоне ожидаемого захода американского эсминца в Черное море

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Вертолет Ка-29 во время учений
Вертолет Ка-29 во время учений.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ

МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Авиация Черноморского флота РФ совместно с зенитным ракетным полком начала учения в Крыму на фоне ожидающегося захода в акваторию Черного моря эсминца США.

Как сообщил ранее 6-й флот США, эсминец "Лабун" типа "Арли Берк" начал переход из Средиземного в Черное море для выполнения операций по обеспечению безопасности на море. Корабли этого класса имеют на вооружении крылатые ракеты "Томагавк" и "Гарпун", а также противоракеты SM-3.

"В соответствии с планом боевой подготовки подразделения зенитного ракетного полка из состава армейского корпуса Черноморского флота приступили к отработке совместных задач в районе интенсивных полётов авиации. Мероприятия боевой подготовки проводятся в районах аэродромов базирования самолётов морской авиации и ПВО Черноморского флота", - сообщили в пресс-службе ЧФ.

Там уточнили, что в совместных тренировках с зенитными расчетами участвуют самолёты Су-24М, Су-24МР, Су-30СМ, самолёты АН-26, Бе-12 и вертолеты. Всего к маневрам "привлечено порядка 15 единиц авиационной техники и около 50 единиц вооружения и военной и специальной техники".

Основная цель учений - отработка слаженности расчетов и батарей полка при организации обороны важных объектов инфраструктуры от средств воздушного нападения условного противника.

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