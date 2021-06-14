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МиГ-31БМ получил Р-74М

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Источник изображения: Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Российский истребитель-перехватчик МиГ-31БМ получил ракеты малой дальности Р-74М класса «воздух-воздух». Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.

Газета напоминает, что данное оружие ближнего воздушного боя, известное под экспортным названием РВВ-МД, предназначено для уничтожения маневренных самолетов, беспилотников и крылатых ракет. Недавно Р-74М были применены в ходе учений морской авиации на Камчатке.

Издание отмечает, что Р-74М, дальность применения которой составляет 0,3-40 километров, также получат, в частности, истребители Су-30СМ и Су-57.

В марте «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны, сообщили, что МиГ-31 станут перехватывать баллистические ракеты.

В январе газета со ссылкой на источники в военном ведомстве написала, что истребители-перехватчики будут защищать Севморпуть.


Иван Потапов

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