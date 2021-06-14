Оригинал взят у коллеги dambiev в Церемония принятия в состав ВВС Сербии четырех истребителей МиГ-29 полученных из Белоруссии

10 июня 2021 года на авиабазе "Полковник-пилот Миленко Павлович" ВВС Сербии в Батайнице прошла торжественная церемония передачи четырех истребителей МиГ-29, переданных Сербии Белоруссией. Напомню, что в 2019 году четыре одноместных истребителя МиГ-29 из наличия ВВС Белоруссии были переданы Сербии в рамках оказания военно-технической помощи. Переданные самолеты проходили капитальный ремонт и модернизацию "первого этапа" на АО "558-й авиационный ремонтный завод" в Барановичах. Теперь количество истребителей этого типа в составе ВВС Сербии возросло до 14 единиц.