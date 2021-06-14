Войти
bmpd.livejournal.com

Церемония принятия в состав ВВС Сербии четырех истребителей МиГ-29 полученных из Белоруссии

241
0
0

Оригинал взят у коллеги dambiev в Церемония принятия в состав ВВС Сербии четырех истребителей МиГ-29 полученных из Белоруссии

10 июня 2021 года на авиабазе "Полковник-пилот Миленко Павлович" ВВС Сербии в Батайнице прошла торжественная церемония передачи четырех истребителей МиГ-29, переданных Сербии Белоруссией. Напомню, что в 2019 году четыре одноместных истребителя МиГ-29 из наличия ВВС Белоруссии были переданы Сербии в рамках оказания военно-технической помощи. Переданные самолеты проходили капитальный ремонт и модернизацию "первого этапа" на АО "558-й авиационный ремонтный завод" в Барановичах. Теперь количество истребителей этого типа в составе ВВС Сербии возросло до 14 единиц.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Сербия
Продукция
F-16
МиГ-29
Похожие новости
09.12.2020
Российский ОПК послужит Сербии
29.06.2020
Что Россия и Китай хотят продавать в Иран
26.03.2019
Багдад вооружают всем миром
08.09.2014
Триумф четвертого поколения
01.07.2013
Сербия приостановила покупку истребителей Су-30
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.06 05:04
  • 1
В США представили проект многоразовой космической системы — условного аналога Starship
  • 14.06 04:59
  • 1
Полет в космос с богатейшим человеком мира был продан за 28 миллионов долларов
  • 14.06 04:32
  • 5
Завоевание превосходства в воздухе, и авианосцы.
  • 14.06 03:23
  • 6
Строительство и базирование авианосцев. Общие выводы.
  • 14.06 02:47
  • 1
Российская армия в этом году получит почти две сотни танков
  • 13.06 23:44
  • 131
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 13.06 22:27
  • 52
В США российский Су-57 назвали худшим в мире истребителем пятого поколения
  • 13.06 20:30
  • 129
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 13.06 19:23
  • 25
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 13.06 19:21
  • 6
Заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко продемонстрировали новые комплексы вооружения
  • 13.06 17:07
  • 18
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 13.06 13:11
  • 19
Испытательные стрельбы легкой переносной ракеты Wirkmittel 1800+
  • 13.06 07:19
  • 2
Шойгу посмотрел подготовку морского спецназа
  • 13.06 03:39
  • 5
На Украине задумались о покупке «Железного купола»
  • 13.06 01:02
  • 3
Появилось первое изображение новейшего белорусского БТР-V2