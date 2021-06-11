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Naked Science

На выставке в Южной Корее представили проекты сразу двух перспективных авианосцев

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Модель аванпроекта перспективного южнокорейского авианосца CVX, представленная корпорацией Hyundai Heavy Industries (HHI) в экспозиции выставки MADEX-2021. Пусан (Южная Корея), 09.06.2021
Модель аванпроекта перспективного южнокорейского авианосца CVX, представленная корпорацией Hyundai Heavy Industries (HHI) в экспозиции выставки MADEX-2021. Пусан (Южная Корея), 09.06.2021.
Источник изображения: via www.facebook.com/ROKArmedForces

Представлены модели авианосцев, которые в будущем могут войти в состав Военно-морских сил Республики Кореи. Корабли имеют некоторые сходства, но различия тоже бросаются в глаза.

В будущем Южная Корея хочет получить «полноценный» авианосец, который позволил бы стране более уверенно отстаивать свои региональные интересы. Как стало известно, корейские разработчики представили модели двух конкурирующих проектов.

Проекты кораблей показали на выставке International Maritime Defense Industry Exhibition (MADEX-2021), проходящей сейчас в Пусане (Южная Корея).

Компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) ознакомила посетителей с аванпроектом корабля, имеющего стандартное водоизмещение 45 тысяч тонн. Длина авианосца — 263 метра, ширина — 46,5 метра. Корабль хотят оснастить двухостровной надстройкой и прямоугольной полетной палубой без трамплина. На его борту можно разместить до 28 истребителей пятого поколения F-35B, а также несколько винтокрылых машин.

Авианосец от Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME)

Источник изображения: ROKArmedForces

Более амбициозный проект презентовала Hyundai Heavy Industries (HHI). Ее корабль крупнее: длина составляет 270 метров, ширина — 60 метров. Модель имеет двухостровную надстройку и трамплин. Одна из особенностей корабля — комплекс мер, снижающих заметность.

Авианосец от Hyundai Heavy Industries (HHI)

Источник изображения: ROKArmedForces

Программу разработки и строительства для корейских Военно-морских сил «легкого» авианосца утвердили в феврале. Корабль получил условное обозначение CVX. Проект стал развитием ранее предложенного универсального десантного корабля (УДК) LPH-II. Ввод авианосца в строй запланировали на 2033-й.

Корабли ВМС Южной Кореи

Источник изображения: ВМС Южной Кореи

Планы корейцев построить авианосец практически совпали с японскими. Ранее стало известно, что Токио хочет создать первый в Японии авианосец на базе вертолетоносца «Идзумо». Как и в случае с Южной Кореей, основой авиагруппы должен стать истребитель F-35.

Все это происходит на фоне резкого усиления ВМС Китайской Народной Республики, которые, если верить информации, появившейся в 2019 году, уже превзошли по числу боевых кораблей Военно-морские силы Соединенных Штатов.

Особое место в военном планировании Пекина занимают авианосцы. В декабре 2019 года Китай ввел в эксплуатацию первый авианосец, полностью построенный в КНР. Кроме того, ВМС Поднебесной давно располагают авианесущим кораблем «Ляонин», который представляет собой переделку из советского «Варяга».

Оба корабля уступают американским авианосцам по боевым возможностям, однако, как полагают эксперты, строящийся сейчас Type 003 сможет приблизиться к ним.

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Страны
Китай
США
Южная Корея
Япония
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F-35
F-35B
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