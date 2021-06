«Атомфлот» подписал контракт на постройку в Турции плавучего дока для атомных ледоколов

ФГУП "Атомфлот" сообщило, что 7 июня 2021 года подписало с верфью Kuzey Star Shipyard Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi (Турция) контракт на сооружение плавучего дока для новых универсальных атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я).

Основной производственный комплекс турецкой верфи Kuzey Star Shipyard Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi в Тузле (Стамбул) (с) Kuzey Star Shipyard Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

В пресс-релизе отдела коммуникаций ФГУП "Атомфлот" сообщается, что закупка проводилась в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Госкорпорации "Росатом" в рамках Федерального закона РФ № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". Стоимость контракта составила 4,981 млрд рублей. Протокол подведения итогов закупки опубликован 27 мая 2021 года.

"Подписание контракта является важным шагом в реализации программы подготовки береговой инфраструктуры для обслуживания универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Турецкая верфь обладает необходимыми компетенциями и имеет достойную репутацию на рынке судостроения. Согласно условиям контракта строительство, включая доставку плавучего дока в порт Мурманск, займет 29 месяцев", - отметил генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка.

Для справки:

Строящийся док будет иметь грузоподъемность 30 тыс. тонн. Основные размерения: длина наибольшая с кринолинами - не менее 220 м, длина по стапель-палубе - не менее 200 м, ширина наибольшая - около 48 м, высота понтона - около 6 метров. Автономность судна составляет 7 суток (по запасам дизельного топлива, питьевой воды, сбору сточных вод и хозяйственно-бытовых вод и пр.). Экипаж - около 30 человек.

Со стороны bmpd напомним, что в начале апреля 2021 года турецкая верфь Kuzey Star Shipyard Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi была признана победителем конкурса на строительство плавучего дока для новых атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я) ФГУП "Атомфлот".

Ни одна российская верфь не подала заявку строительство дока, мотивируя это слишком низкой максимальной ценой закупки (включая нулевой НДС) в 4,983 млрд рублей. В результате в 2020 году первый конкурс "Атомфлота", в котором могли принять участие только российские верфи, был признан не состоявшимся. На второй тендер в начале 2021 года было в результате подано три заявки от иностранных верфей - турецкой верфи Kyzey Star, предложившей цену в 4,981 млрд рублей, турецкой Epic Denizcilik ve Gemi Insaat A.S (4,45 млрд руб), и китайской Jiangsu Dajin Heavy Industry Co. LTD. (4,57 млрд руб). Однако комиссия отказала в допуске к дальнейшему участию в закупке двум последним компаниям. Китайская компания некоторое время после этого пыталась оспорить итоги тендера, что и привело к откладыванию подписания контракта с победившей турецкой верфью на два месяца.

Верфь Kyzey Star имеет основные мощности в Тузле (южная окраина азиатской части Стамбула) и уже построила ряд судов для российских заказчиков, а в настоящее время строит два парома "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский" проекта CNF19M на СПГ по заказу "Росморпорта" для линии Усть-Луга-Балтийск.

Сейчас ФГУП "Атомфлот" на своей базе в Мурманске располагает двумя плавучими доками - ПД-0002 (длина 206,25 м, грузоподъемность 20775 тонн) и ПД № 3 (длина 173,68 м, грузоподъемность 28000 тонн). Вопрос о строительстве нового плавучего дока для докования строящихся сейчас новых атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я) обсуждался с 2015 года.