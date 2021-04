Турецкая верфь построит плавучий док для российских атомных ледоколов

Как сообщает газета "Коммерсантъ" в материале Анастасии Веденеевой "Атомные ледоколы найдут док в Турции. Kyzey Star построит его для "Атомфлота" за 5 млрд рублей" , турецкая верфь Kyzey Star Shipyard стала победителем конкурса на строительство плавучего дока за 5 млрд рублей для атомных ледоколов "Атомфлота". Контракт планируется заключить на следующей неделе. Ни одна российская верфь не подала заявку на конкурс. По словам источников "Ъ", только прямые расходы на строительство судна в РФ превышают его максимальную стоимость. Кроме того, в РФ нет свободных мощностей, способных быстро построить док длиной более 200 м.

Нынешние плавучие доки ФГУП "Атомфлот" в Мурманске - слева ПД-0002, справа ПД № 3 (в котором находится атомный ледокол "50 лет Победы" (с) thevisualized.com

Верфь Kyzey Star в Тузле (Стамбул), которая уже строит два парома на СПГ по заказу "Росморпорта" для линии Усть-Луга-Балтийск, в ближайшее время получит новый крупный контракт. Верфь признана победителем в конкурсе на строительство плавучего дока для атомных ледоколов для ФГУП "Атомфлот", подведомственного "Росатому". Это следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта, включая нулевой НДС,- 4,983 млрд руб.

Всего на конкурс было подано три заявки - Kyzey, предложившей цену в 4,981 млрд руб., турецкой Epic Denizcilik ve Gemi Insaat A.S., готовой выполнить заказ за 4,45 млрд руб., и китайской Jiangsu Dajin Heavy Industry Co. LTD. за 4,57 млрд руб. Однако комиссия отказала в допуске к дальнейшему участию в закупке двум последним компаниям.

В "Атомфлоте" "Ъ" сообщили, что планируют подписать контракт на строительство дока на следующей неделе. В компании напомнили, что док строится на собственные средства.

Плавучий док должен быть построен за 29 месяцев с момента подписания контракта. Он предназначен для проведения доковых ремонтов атомных ледоколов, в том числе новой серии "Арктика" проекта 22220 и судов атомно-технологического обеспечения.

Длина дока - не менее 220 м, ширина - около 48 м, высота понтона - около 6 м, грузоподъемность - около 30 тыс. тонн. Автономность судна по топливу, воде, мусору и т. д.- семь суток. Экипаж - около 30 человек. Срок службы корпуса дока должен составлять 40 лет.

Для новых ледоколов ЛК-60, учитывая их габариты, почти нет подходящих доков. Рассматривался вариант их докования в Мурманске на ПД-50, однако он затонул. Между тем российские верфи неоднократно заявляли о слишком низкой максимальной цене дока, предлагаемой "Росатомом". В итоге первый конкурс "Атомфлота", в котором могли принять участие только российские верфи, не состоялся (см. "Ъ" от 27 мая 2020 года). Как уточнял в интервью "Ъ" замглавы "Росатома", глава дирекции Севморпути Вячеслав Рукша, госкорпорация не планирует увеличивать цену контракта: "8-9 млрд руб. у нас нет, предложения, которые есть в России, превышают наши возможности". Новый док необходим госкорпорации "точно к осени 2024 года", чтобы все операции уже были на базе "Атомфлота". Пока докование новых ледоколов будут проводить в Кронштадтском доке, пояснял господин Рукша.

Источники "Ъ" в отрасли рассказывают, что российские верфи готовы были строить док за 8,5 млрд руб. С учетом выросших цен на металл, сейчас эта цена была бы еще больше, говорит один из собеседников. Дальневосточная "Звезда" предлагала выполнить заказ за 5,2 млрд руб., говорит другой источник, знакомый с ситуацией,- но верфь не укладывалась в необходимые сроки. Еще один собеседник "Ъ" утверждает, что в РФ сейчас нет свободных мощностей, готовых быстро и дешево построить док длиной более 200 м.

Несколько собеседников "Ъ" говорят, что проблема большинства российских верфей - это "фантастические" накладные расходы.

При этом ряд источников утверждает, что, с учетом отсутствия проекта и возможностей заказчика вносить корректировки, риски того, что цена будет гораздо больше максимальной, очень велики. А значит, заказ может быть убыточным для верфи. Док имеет большую металлоемкость, требует установки дорогостоящего оборудования, по прямым расходам стоимость его строительства в РФ выше 5 млрд руб., добавляют они.

По словам собеседников "Ъ", фактически Kyzey была создана с нуля и контракт на паромы для РФ стал для нее первым крупным проектом. Но даже с учетом отсутствия опыта сроки сдачи паромов сдвинулись только на полгода, причиной этому стала пандемия (см. "Ъ" от 3 августа 2020 года). Собеседники "Ъ" отмечают, что у Kyzey меньше накладные расходы и нет сложностей с закупкой оборудования, как у подпавших под санкции верфей ОСК.

Со стороны bmpd укажем, что сейчас ФГУП "Атомфлот" на своей базе в Мурманске располагает двумя плавучими доками - ПД-0002 (длина 206,25 м, грузоподъемность 20775 тонн) и ПД № 3 (длина 173,68 м, грузоподъемность 28000 тонн). Вопрос о строительстве нового плавучего дока для докования строящихся сейчас новых атомных ледоколов проекта 22220 (ЛК-60Я) обсуждался с 2015 года.