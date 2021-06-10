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Naked Science

Американцы создадут крупный боевой корабль нового поколения, который станет основой их ВМС

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Источник изображения: naked-science.ru

Соединенные Штаты официально запустили программу по созданию эсминца DDG(X), который в будущем должен заменить крейсеры типа Ticonderoga, а также эсминцы типа Arleigh Burke. Первый корабль нового типа может войти в состав ВМС в первой половине 2030-х.

США давно вынашивают идею эсминца нового поколения, который объединит лучшие качества кораблей минувших десятилетий. Теперь стало известно об официальном старте этой амбициозной программы.

Офис команды разработчиков торжественно открыли в июне. Он займется проектированием новинки, разработкой пакета технических данных, строительством эсминца, его испытаниями и введением во флот, а также обслуживанием.

Предварительно названный DDG(X) корабль сменит старые ракетные крейсеры типа Ticonderoga и ракетные эсминцы типа Arleigh Burke. Новые корабли станут основой Военно-морских сил США в середине XXI века. В числе их главных задач — защита авианосцев. Перспективные фрегаты с управляемыми ракетами типа Constellation и прибрежные боевые корабли типа LCS по-прежнему будут играть значимую роль, однако, вероятно, ее нельзя будет сравнить с ролью DDG(X).

USS Delbert D. Black (DDG 119) типа Arleigh Burke

Источник изображения: navalnews

Об облике нового эсминца судить рано: по имеющимся данным, он получит форму корпуса нового типа. Эсминец будет использовать боевую информационно-управляющую систему Aegis, а силовая установка, вероятно, будет похожа на ту, которую применили для эсминца Zumwalt.

Zumwalt

Источник изображения: USN

Новый эсминец, скорее всего, получит как минимум одну или две лазерные установки — оружие ближнего действия с регулируемым уровнем мощности, которое сможет ослеплять БПЛА и сбивать приближающиеся ракеты. Корабль оснастят мощным орудием и ракетными установками, способными нести в том числе гиперзвуковое оружие.

О нем в последнее время мы слышим все чаще: американцы твердо дали понять, что сделают все возможное, чтобы не допустить первенства России или Китая в этой сфере. Сейчас Соединенные Штаты реализуют целый ряд проектов в этой области, призванных обеспечить новым гиперзвуковым оружием Сухопутные силы, ВВС и ВМС. Недавно Военно-морские силы США испытали твердотопливный двигатель первой ступени перспективной ракеты, которая будет нести гиперзвуковой блок.

Ранее стало известно, что первым носителем нового гиперзвукового оружия в американских ВМС станет упомянутый выше эсминец Zumwalt. Первые такие комплексы могут установить на боевые корабли примерно в середине десятилетия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
Zumwalt
Иджис
Проекты
Constellation
LCS-1
Ticonderoga
Авианосец
БПЛА
ГЗЛА
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