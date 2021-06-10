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В России создадут полностью электрический беспилотник вертолетного типа

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Источник изображения: Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Научно-производственное предприятие (НПП) оборонной промышленности «Радар ММС» к 2022 году создаст полностью электрические беспилотник вертолетного типа и конвертоплан. Об этом сообщил исполнительный директор компании Иван Анцев в интервью ТАСС.

«Полностью электрический беспилотник вертолетного типа должен появиться к концу 2021 года. Конвертоплан — где-то тоже в этом диапазоне», — сказал Анцев.

Ранее американский журнал The National Interest назвал планирующую бомбу «Дрель» новым российским супероружием, а также отметил, что она может стать «идеальной при использовании против перемещающегося врага».

Перед этим в июне The National Interest писал, что тяжелые ударно-разведывательные беспилотники «Охотник» могут заставить НАТО нервничать. Издание напомнило, что каждый российский истребитель пятого поколения Су-57 сможет управлять двумя-четырьмя подобными беспилотниками, имеющими максимальную скорость около тысячи километров в час и дальность полета шесть тысяч километров.


Марина Совина

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