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В США российскую «Дрель» признали супероружием будущего

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Источник изображения: Фото: Дмитрий Решетников / ТАСС

Планирующая бомба «Дрель» может стать новым российским супероружием, признает The National Interest. Американский журнал называет ее «идеальной при использовании против перемещающегося врага».

«Это кассетная планирующая малозаметная бомба, управляемая ГЛОНАСС [глобальная навигационная спутниковая система — прим. «Ленты.ру»]. Ее масса — больше 500 килограммов, радиус действия — от 30 до 50 километров», — пишет издание.

Журнал напоминает, что каждая «Дрель» содержит 15 самонаводящихся боевых элементов и оснащена, в частности, системой идентификации «свой-чужой» и средствами радиоэлектронного противодействия. В издании отметили экономичность данного российского оружия по сравнению с ракетным вооружением.

The National Interest выпустил материал в ответ на июньское заявление главы холдинга «Технодинамика» Игоря Насенкова, согласно которому испытания «Дрели» могут завершиться в 2022 году.

В мае 2021 года вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что российская армия получит «Дрель» в 2021 году.

В октябре 2018 года генеральный директор «Техмаша» Владимир Лепин сказал, что устройство «Дрели» учитывает риск непопадания в цель.

Российская унифицированная планирующая бомбовая кассета «Дрель» (ПБК-500У СПБЭ-К) была представлена в 2015 году. С 2016 года проходит испытания на полигонах. Авиабомба способна планировать без захода в зону активной противовоздушной обороны и снабжена управляемыми элементами, которые на конечном маршруте своего движения корректируются, обеспечивая поражение выбранных целей.


Иван Потапов

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Страны
Россия
США
Продукция
ПБК-500У
СПБЭ-К
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Техмаш НПК
Технодинамика
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Борисов Юрий
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