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Раскрыта готовность «Дрели» для Су-57

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Источник изображения: Фото: Дмитрий Решетников / ТАСС

Испытания планирующей бомбы «Дрель» могут завершиться в 2022 году. Готовность нового боеприпаса ТАСС раскрыл глава холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

«Если мы завершим испытания в следующем году, то, в принципе, с 2023 года сможем ставить уже на серию», — сказал руководитель.

В марте 2018 года года заместитель гендиректора «Техмаша» Александр Кочкин заявил, что истребители пятого поколения Су-57 смогут нести на борту «Дрель».

В мае 2021 года вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что российская армия получит «Дрель» в 2021 году.

В октябре 2018 года генеральный директор «Техмаша» Владимир Лепин сказал, что устройство «Дрели» учитывает риск непопадания в цель.

Российская унифицированная планирующая бомбовая кассета «Дрель» (ПБК-500У СПБЭ-К) была представлена в 2015 году. С 2016 года проходит испытания на полигонах. Авиабомба способна планировать без захода в зону активной противовоздушной обороны и снабжена управляемыми элементами, которые на конечном маршруте своего движения корректируются, обеспечивая поражение выбранных целей.


Иван Потапов

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
ПБК-500У
СПБЭ-К
Компании
Техмаш НПК
Технодинамика
Персоны
Борисов Юрий
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