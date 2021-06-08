Американцы впервые в истории использовали беспилотник для дозаправки самолета в воздухе

Беспилотный аппарат MQ-25 Stingray впервые в истории авиации дозаправил пилотируемый самолет. Благодаря таким БПЛА в будущем американские Военно-морские силы смогут расширить возможности боевой авиации.

Соединенные Штаты провели первую в истории мировой авиации дозаправку в небе пилотируемого самолета от БПЛА. Роль заправщика сыграл перспективный аппарат MQ-25 Stingray.

«Во время тестового полета MQ-25 успешно выдвинул шланг <…> и благополучно перекачал топливо в самолет ВМС США F/A-18 Super Hornet, продемонстрировав способность MQ-25 Stingray к выполнению своей основной задачи по дозаправке в воздухе», — говорится в заявлении компании Boeing, построившей Stingray.

MQ-25 и F/A-18 / ©Boeing Ранее корпорация и Пентагон заключили соглашение на постройку и поставку Военно-морским силам США четырех первых заправочных БПЛА палубного базирования. Цена контракта — 805 миллионов долларов. Заказ должен быть выполнен к августу 2024 года. План предусматривает расширение программы до 13 миллиардов долларов с производством до 72 новых беспилотников.

Палубный заправщик — одна из потенциально революционных программ американских ВМС. Как заявил ранее вице-адмирал Майк Шумейкер, применение таких БПЛА позволит повысить боевой радиус истребителя F/A-18E/F Super Hornet авианосного авиакрыла с 830 до 1300 километров. Кроме того, использование для дозаправки беспилотных аппаратов снижает риски человеческих потерь.

Помимо Boeing, в конкурсе на создание палубного заправщика участвовали другие компании. О победе Boeing объявили в августе 2018-го.

Длина Boeing MQ-25 Stingray — 16 метров, размах крыла — 23 метра. БПЛА имеет один двигатель. Боевой радиус аппарата — 926 километров с полезной нагрузкой в 6800 килограммов. В его конструкции применили технологии снижения радиолокационной заметности: беспилотник получил V-образное хвостовое оперение, а также форму воздухозаборника, которая скрывает лопатки двигателя от радаров.

В прошлом году мы могли впервые видеть MQ-25, оснащенный подвесным агрегатом заправки, при помощи которого Stingray должен выполнять задачи, стоящие перед ним.

MQ-25 Источник изображения: OFFICE OF SENATOR TAMMY DUCKWORTH

Вопросы взаимодействия пилотируемой и беспилотной авиации активно прорабатывают не только в США, но и, в частности, в России. Недавно стало известно, что один истребитель пятого поколения Су-57 сможет управлять четырьмя ударными аппаратами «Охотник».

Последний пока существует как прототип, в единственном экземпляре. Еще несколько аппаратов этого типа сейчас в стадии строительства.