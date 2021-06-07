F-35 радикально удешевят

Стоимость летного часа истребителей пятого поколения F-35 Lightning II может быть радикально уменьшена, пишет Breaking Defense, ссылаясь на прогноз Lockheed Martin.

В частности, в компании прогнозируют примерно 40-процентное снижение своей доли затрат на час полета истребителя к 2025 году. Для Пентагона обслуживание F-35 Lightning II, как уверяют в корпорации, к этому же времени станет еще дешевле.

Сейчас стоимость летного часа F-35 Lightning II, как уверяет Breaking Defense, составляет 33 тысячи долларов. Планируется, что к 2025 году она достигнет 25 тысяч (в ценах 2012 года).

Издание пишет, что в настоящее время 39 процентов эксплуатационных расходов на истребитель приходится на Lockheed Martin (головной разработчик), 50 процентов — на Пентагон (эксплуатант) и 11 процентов — на Pratt & Whitney (производитель двигателей).

В апреле издание Defense News, ссылаясь на заявление лавы подразделения Military Engines компании Pratt & Whitney Мэтью Бромберга, сообщило, что исключение Турции из программы F-35 Lightning II повышает стоимость двигателя F135 данного самолета на три процента.

В январе того же года портал Flight Global, ссылаясь на заявление представителя американской корпорации Lockheed Martin, сообщал, что цена одного F-35 Lightning II упала до исторически низкой отметки в 77,9 миллиона долларов, а угрозой продажам истребителей является высокая стоимость летного часа, составляющая, по данный издания, 35 тысяч долларов.

Иван Потапов