Озвучены сроки эскизного проектирования частной российской ракеты сверхлегкого класса

В России хотят подготовить эскизный проект сверхлегкой ракеты до конца 2022 года. Первый запуск носителя планируют провести в 2025 году с космодрома Восточный.

О сроках подготовки эскизного проекта сверхлегкой ракеты-носителя со ссылкой на руководителя направления «Аэронет» Национальной технологической инициативы по частной космонавтике Романа Жица сообщило РИА Новости.

Сейчас продолжается подготовка конкурса на аванпроект, который планируется начать в конце лета. Срок проведения этого этапа — полгода. Техзадание на аванпроект должно быть максимально близким по уровню детальности к отраслевому.

На этап эскизного проекта хотят отобрать по две команды: на ракету и разгонный блок. Конкурс на эскизный проект займет девять месяцев. Он состоит из двух частей: расчетной части и создания макетов-демонстраторов, которые должны иметь частично работающие системы. В итоге специалисты выберут по одной команде на буксир и ракету-носитель.

Масса сверхлегкой ракеты должна составить не более 20 тонн, а цена запуска не должна быть выше трех миллионов долларов. Носитель видят двухступенчатым, оснащенным кислородно-метановыми двигателями. Согласно планам, ракета сможет вывести 250 килограммов полезной нагрузки на 500-километровую орбиту. Возможностей должно хватить для запусков малых спутников. Первый старт хотят провести в 2025-м, местом запуска выбрали новый российский космодром Восточный на Дальнем Востоке, в Амурской области.

Несмотря на все попытки, российская частная космонавтика пока не может похвастаться серьезными достижениями. Ранее большие надежды связывали с компанией «КосмоКурс», которая хотела создать туристический космический корабль, космодром и сверхлегкую ракету. В этом году компания объявила о закрытии.

Сейчас Россия не имеет в своем распоряжении ракеты сверхлегкого класса. Разработкой носителя легкого класса, имеющего в два раза большую грузоподъемность, заняты «Роскосмос» и ФПИ (Фонд перспективных исследований). Главная цель проекта — отработка технологий возврата первой ступени. Детальнее ознакомиться с этим и другими проектами многоразовых российских ракет можно в нашем материале.

Что касается перспективной российской «лунной» сверхтяжелой ракеты-носителя, ее, как стало известно на днях, тоже могут сделать многоразовой. При этом на первых этапах освоения спутника возможно применение тяжелой ракеты «Ангара». Ее возможностей должно хватить для сборки на орбите пилотируемых комплексов.