Onet (Польша): дрон без приказа атаковал человека. Возможно, мы создадим нечто, что в будущем нас убьет

Появились сообщения, что в Ливии успешно использовали дрон, который идентифицировал противника и нанес по нему удар без участия человека. Рассуждая об использовании искусственного интеллекта на поле боя, польский генерал утверждает, что нужны правовые рамки, чтобы не утратить контроль над технологиями, не создать нечто, что убьет человечество.

Интервью с генералом Вальдемаром Скшипчаком (Waldemar Skrzypczak) - бывшим командующим сухопутными войсками Польши, автором книги о войне будущего.

Onet: В докладе Совета безопасности ООН по Ливии появилась информация, что в марте этого года по конвоям противника нанес удар турецкий беспилотник "Каргу-2". В этом не было бы ничего необычного, ведь дроны уже не первый год задействуют в разных военных конфликтах, если бы не то, что аппарат стартовал, а потом идентифицировал и поразил противника без участия человека. Мы вступаем в новую эпоху, эпоху войн роботов?

Вальдемар Скшипчак: О роботизации поля боя говорят уже давно, но роботы - это не только устройства с проводным или радиоуправлением, но и оснащенные искусственным интеллектом машины, которые будут самостоятельно осуществлять боевые миссии. Параллельно с конструкторами работают ученые-программисты, стремящиеся добиться того, чтобы эти роботы были еще более эффективными и самостоятельными. Таким образом создается так называемое автономное оружие, развитие которого провоцирует много споров.

- В книге "Мы находимся на пороге войны" вы пишите, что роботизация поля боя - это элемент современной гонки вооружений. Появляется много вопросов, например, смогут ли роботы отличить собственные войска от неприятельских? Пример Ливии показывает, что им это удается?

- Это уже не новая тема. Когда польская армия готовилась к миссии в Афганистане, мы отправились на тренинг, в ходе которого наши военные учились взаимодействию с боевыми роботами. Тогда впервые появился вопрос, еще чисто теоретический, как робот отличит своего солдата от чужого? С тех пор оптоэлектроника успела настолько продвинуться вперед, что системы могут четко идентифицировать объекты и людей.

Это означает, например, что сенсоры способны выделить черты, свойственные представителям разных этнических групп. У нас, людей, это получается не всегда: порой мы не можем отличить уроженца Европы от уроженца Ближнего Востока. Машины это уже могут.

Это на поле боя очень важно. Зачастую бойцам сложно отличить своих от чужих. Для этого придумана военная форма, но если мы имеем дело с армией повстанцев, могут возникнуть проблемы. Ученые работали над тем, чтобы искусственный интеллект мог выявить врага, и в этом преуспели.

- Могут ли дроны и другие устройства, оснащенные искусственным интеллектом, ошибиться, нанести удар по собственной армии?

- Да, если будут сделаны ошибки в программировании или если люди дадут роботам некорректные данные для идентификации. Дрон не ошибается, ошибаются те, кто задает ему неверные ограничения. Программирование искусственного интеллекта - вот ключ к эффективной работе боевого робота.

Для армии его программируют самые высококлассные специалисты, которые могут предвидеть все ситуации, возможные на поле боя. Креативность робота, его умение планировать зависят от тех, кто снабжает его знаниями. Этот процесс занимает не недели или месяцы, а годы. Системы получают данные от людей, перерабатывают их. Это самый важный момент, и здесь должна быть установлена четкая граница, определяющая, какой солдат свой, а какой чужой. Если такой четкой границы не будет, робот сможет ошибиться.

- Многие ученые говорят, что искусственный интеллект учится сам, и поэтому в будущем он будет принимать решения за человека.

- Так уже происходит. Говорят, что искусственный интеллект - это способность машины демонстрировать человеческие свойства: рассуждать, планировать, принимать решения. Благодаря нему системы поля боя будут решать возникающие проблемы в текущем режиме.

- Подстегнула ли война на Ближнем Востоке процесс развития искусственного интеллекта, стал ли регион опытным полигоном для испытаний устройств такого рода?

- Войны всегда подстегивали развитие технологий. Полагаю, крупнейшие мировые державы, то есть США, Китай, Россия, уже располагают оружием, оснащенным системами искусственного интеллекта. Мы видели, что россияне используют сейчас системы с элементами ИИ на Ближнем Востоке. События в Ливии позволяют предположить, что они есть также у Турции. Представляется, что ливийский эпизод был проверкой того, надежно ли функционирует система, достаточно ли она доработана, не нанесет ли она удар по собственным военным.

Не секрет, что на таких войнах, как в Ливии, Афганистане, Ираке новые системы вооружений отрабатывать лучше всего. Это не широкомасштабные, а имеющие ограниченный характер конфликты, поэтому современные вооружения там можно использовать точечно в очень разных ситуациях. В испытаниях, тестах требуется именно такой масштаб, как в лаборатории.

- Использование автономных вооружений, то есть таких, которые сами принимают решения об атаке, противоречит международному праву и принципам гуманизма, говорят ученые и защитники прав человека. Их опасения обоснованы?

- У мировых лидеров есть автономные вооружения, избежать перспективы их дальнейшего развития и усовершенствования невозможно. Пока их испытывают, а использующиеся в них технологии остаются тщательно охраняемой военной тайной.

Другой вопрос, как международное право регламентирует применение таких вооружений. Сейчас никаких ограничений нет. Между тем это невероятно смертоносные устройства, от которых сложно защититься, поскольку не существует систем, способных их обезвредить.

Примером может послужить недавняя война в Нагорном Карабахе. Говорится, что ее выиграли дроны. Возможно, они еще не были оснащены искусственным интеллектом, но наверняка могли сами идентифицировать цели. Так что это, несомненно, оружие будущего. Боевые роботы призваны заменить солдат. Однако если международные организации уже сейчас не примут решений, ограничивающих развитие таких вооружений (остановить его невозможно), мы увидим, как военных по обе стороны фронта убивают роботы, тогда как войска друг с другом непосредственно не соприкасаются.

- Мы успеем ввести ограничения раньше, чем роботы с искусственным интеллектом станут умнее нас?

- То, что мы с вами обсуждаем, кажется пока фантастикой, но в прошлом мы не верили, что человек полетит в космос, что на орбитах появятся спутники, что будет создано гиперзвуковое оружие, то есть ракеты, движущиеся со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука. Все это, однако, стало частью нашей реальности, так что, думаю, искусственный интеллект и управляемое им оружие тоже станут фактом.

Нам нужно уже сейчас к этому подготовиться, подумать об ограничениях в использовании таких вооружений, поскольку если все активнее развивающийся искусственный интеллект будет использоваться для убийства, однажды люди на самом деле могут утратить над ними контроль. Возможно, мы сами создадим нечто, что в будущем нас убьет.

Эдита Жемла (Edyta Żemła)