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Интерфакс-АВН

Глава ОСК раскрыл планы по поставкам кораблей для ВМФ в 2021 году

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А.Рахманов
А.Рахманов.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) поставит в 2021 году ВМФ РФ девять кораблей, сообщил глава ОСК Алексей Рахманов.

"В этом году в нашей программе семь сдаточных заказов - это из направлений новых изделий и плюс ещё два из ремонта, поэтому программа достаточно большая", - сказал Рахманов в интервью каналу "Россия-24" (ВГТРК). По его словам, ОСК в прошлом году сдала сдали 11 кораблей и судов - восемь из которых "новострой".

"Программа наша на сегодняшний день продолжает оставаться столь напряженной, столь долговременной, с этой точки зрения загрузку верфей корпорации мы видим уверенно до 2028 года", - сказал Рахманов.

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Страны
Россия
Компании
ОСК
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