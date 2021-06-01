Космонавты на МКС получат новую униформу - Рогозин

Москва. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Российские космонавты протестируют на орбите новую форму одежды, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Помимо той одежды, которую показывали, мы безусловно заказываем более удобную форму для отряда космонавтов", - сообщил Рогозин журналистам на презентации линейки одежды, созданной "Роскосмосом" совместно с дизайнерскими организациями.
По его словам, компании, которые были представлены на показе, делают варианты профессиональной одежды для космической отрасли.
"Будем смотреть и проверять на орбите, так чтобы она была максимально удобной", - сказал Рогозин.