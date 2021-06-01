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Интерфакс-АВН

Космонавты на МКС получат новую униформу - Рогозин

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Члены основного экипажа экспедиции МКС-60/61 астронавт NASA Эндрю Морган (слева) и астронавт ESA Лука Пармитано перед стартом ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» со стартовой площадки космодрома Байконур, 19 июля 2019 года
Члены основного экипажа экспедиции МКС-60/61 астронавт NASA Эндрю Морган (слева) и астронавт ESA Лука Пармитано перед стартом ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» со стартовой площадки космодрома Байконур, 19 июля 2019 года.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Москва. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Российские космонавты протестируют на орбите новую форму одежды, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Помимо той одежды, которую показывали, мы безусловно заказываем более удобную форму для отряда космонавтов", - сообщил Рогозин журналистам на презентации линейки одежды, созданной "Роскосмосом" совместно с дизайнерскими организациями.

По его словам, компании, которые были представлены на показе, делают варианты профессиональной одежды для космической отрасли.

"Будем смотреть и проверять на орбите, так чтобы она была максимально удобной", - сказал Рогозин.

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