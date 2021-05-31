В строй Черноморского флота введен малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов» проекта 03182

Как сообщила пресс-служба Южного военного округа, 29 мая 2021 года в Севастополе в состав отряда судов обеспечения Черноморского флота принят головной малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" (заводской номер 850) нового проекта 03182.

Введенный в состав Черноморского флота головной малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" (заводской номер 850) нового проекта 03182, построенный АО "Судостроительный завод "Волга" в Нижнем Новгороде. Севастополь, 29.05.2021 (с) Пётр Шувайников / www.sevastopol.kp.ru

Напомним, что малый морской танкер проекта 03182 (шифр "Платформа-Арктика") разработан АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро". Строительство танкера "Вице-адмирал Паромов" по данному проекту велось АО "Судостроительный завод "Волга" в Нижнем Новгороде по полученному в 2016 году от Министерства обороны России контракту на постройку двух единиц проекта 03182 для Черноморского флота (порт приписки - Севастополь), со сдачей в 2019 и 2020 годах. Первый танкер "Вице-адмирал Паромов" (заводской номер 850) по данному контракту был заложен в Нижнем Новгороде 1 сентября 2016 года и спущен на воду 20 декабря 2018 года. В августе-сентябре 2020 года танкер был прибуксирован по внутренним водным путям из Нижнего Новгорода в Севастополь на завод "Персей", где проходил доукомплектование, и начал заводские ходовые испытания на Черном море в ноябре 2020 года. Приемный акт был подписан 20 мая 2021 года.

Танкер получил название в честь вице-адмирала Рудольфа Васильевича Паромова (1937 - 1999), в 1984-1987 годах бывшего командиром 8-й оперативной эскадры ВМФ СССР (Индийский океан), а в 1987-1993 годах - начальником Управления вспомогательного флота ВМФ СССР/России.

Второй нижегородский танкер проекта 03182 "Василий Никитин" (заводской номер 851) по указанному контракту был заложен 10 марта 2017 года и пока не спущен на воду. Более того, в марте 2021 года название "Василий Никитин" было передано второму среднему морскому танкеру проекта 23130 (заводской номер 902), заложенному в Шлиссельбурге на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод".

Фактически ранее первый контракт на постройку двух малых морских танкеров проекта 03182 был подписан Министерством обороны России 1 сентября 2014 года с АО "Восточная верфь" (Владивосток) для Тихоокеанского флота. Головной по данному контракту и изначально в серии данного проекта в целом малый морской танкер "Михаил Барсков" (заводской номер 9001) был официально заложен на "Восточной верфи" 27 октября 2015 года, хотя фактическая его постройка была начата предприятием еще в начале 2015 года. Контрактным сроком сдачи головного судна был ноябрь 2017 года, но только 27 августа 2019 года танкер был спущен на воду и до сих пор находится в стадии достройки. Второй танкер проекта 03182 "Борис Аверкин" (заводской номер 9002) по данному контракту был официально заложен на "Восточной верфи" 6 февраля 2018 года. Контрактным сроком его сдачи являлся конец 2019 года, до сих пор судно не спущено на воду.

Таким образом, к настоящему времени Министерство обороны России заключило контракты с двумя судостроительными предприятиями на строительство четырех малых морских танкеров проекта 03182, однако строительство всех четырех судов ведется со значительным отставанием от сроков.

Ранее также сообщалось, что будто бы в 2015 году еще два танкера проекта 03182 были заказаны АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького", однако, видимо, контракт тогда фактически заключен не был. Но на состоявшихся в декабре 2020 года в Зеленодольске торжествах по случаю 125-летия Зеленодольского завода, генеральный директор созданной на основе завода судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов заявил, что Министерство обороны России намерено заказать на зеленодольском предприятии 12 больших судов обеспечения, являющихся вариантом малого морского танкера проекта 03182.

Малый морской танкер проекта 03182 разработан в качестве "многоцелевой платформы судна усиленного ледового класса в обеспечение концепции арктических судов для транспортировки жидких и сухих грузов, разрядных грузов и людей с возможностью приема вертолетной техники (в том числе беспилотных летательных аппаратов) и выполнения спасательных операций". Помимо приема, хранения, транспортировки и передачи жидких грузов, танкер проекта 03182 предназначен также для снабжения кораблей и судов грузами в бочкотаре, ящиках, поддонах, контейнерах и т.п.; сбора льяльных, сточно-фекальных вод, сухого мусора и пищевых отходов; патрулирования, аварийно-спасательного дежурства в районах судоходства, рыбного промысла, морских нефтяных и газовых промыслов; поиска и оказания помощи терпящим бедствие судам; технической поддержки в районах опасных для мореплавания; обслуживания транспортных операций в портах; снятия с мелей и рифов аварийных судов; откачки воды из затопленных отсеков и буксировки аварийных судов и объектов к месту убежищ, в том числе и во льдах; выполнения функций пожарного судна.

Танкер проекта 03182 ледового класса Arc4 имеет полное водоизмещение 3500 тонн, дедвейт 1560 двт, длину 78,8 м, ширину 15,4 м, осадку в полном грузу 5 м и оснащен электроэнергетической установкой с винторулевыми колонками. Экипаж 33 человека с возможностью размещения еще восьми человек. Судно оборудовано ВПП для вертолета класса Ка-27.

Введенный в состав Черноморского флота головной малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" (заводской номер 850) нового проекта 03182, построенный АО "Судостроительный завод "Волга" в Нижнем Новгороде. Севастополь, 29.05.2021 (с) АО "ТВ "Центр"

Видео:

Проекции малого морского танкера проекта 03182 (типа "Вице-адмирал Паромов") ВМФ России (с) forums.airbase.ru