Планируется заказ в Зеленодольске для ВМФ России 12 судов обеспечения на основе проекта 03182

Как сообщил татарстанский деловой ресурс "БИЗНЕС Online", на состоявшихся 18 декабря 2020 года в Зеленодольске торжествах по случаю 125-летия Зеленодольского завода имени А.М. Горького, генеральный директор созданной на основе завода судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов заявил, что Министерство обороны России намерено заказать на зеленодольском предприятии 12 больших судов обеспечения, являющихся вариантом малого морского танкера проекта 03182.

Головной построенный АО "Судостроительный завод "Волга" (Нижний Новгород) малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" (заводской номер 850) проекта 03182 в Севастополе, 26.11.2020 (с) А. Бричевский

Как сообщил "БИЗНЕС Online" генеральный директор СК "Ак Барс" Ренат Мистахов, крайний заказ завод сдает в 2024 году и на этом строительство боевых кораблей на заводе завершается (пока). Поэтому взамен планируется постройка для ВМФ России 12 больших судов обеспечения, являющихся вариантом малого морского танкера проекта 03182. При этом заявлено, что "новый вариант танкера несколько габаритнее и более насыщен всякого рода специфической аппаратурой".

Со стороны bmpd напомним, что малый морской танкер проекта 03182 (шифр "Платформа-Арктика") разработан АО "Зеленодольское проектно-конструкторское бюро" (также входящим в состав СК "Ак Барс") в качестве "многоцелевой платформы судна усиленного ледового класса в обеспечение концепции арктических судов для транспортировки жидких и сухих грузов, разрядных грузов и людей с возможностью приема вертолетной техники (в том числе беспилотных летательных аппаратов) и выполнения спасательных операций". Помимо приема, хранения, транспортировки и передачи жидких грузов, танкер проекта 03182 предназначен также для снабжения кораблей и судов грузами в бочкотаре, ящиках, поддонах, контейнерах и т.п.; сбора льяльных, сточно-фекальных вод, сухого мусора и пищевых отходов; патрулирования, аварийно-спасательного дежурства в районах судоходства, рыбного промысла, морских нефтяных и газовых промыслов; поиска и оказания помощи терпящим бедствие судам; технической поддержки в районах опасных для мореплавания; обслуживания транспортных операций в портах; снятия с мелей и рифов аварийных судов; откачки воды из затопленных отсеков и буксировки аварийных судов и объектов к месту убежищ, в том числе и во льдах; выполнения функций пожарного судна.

Танкер проекта 03182 ледового класса Arc4 должен иметь полное водоизмещение 3500 т, дедвейт 1560 двт, длину 75 м, ширину 15,4 м, осадку в полном грузу 5 м и быть оснащен электроэнергетической установкой с винторулевыми колонками. Экипаж 24 человека с возможностью размещения еще восьми человек. Судно будет оборудовано ВПП для вертолета класса Ка-27.

К настоящему времени Министерство обороны России заключило контракты с двумя судостроительными предприятиями на строительство четырех малых морских танкеров проекта 03182, однако строительство всех четырех судов ведется со значительным отставанием от сроков.

Первый контракт на постройку двух малых морских танкеров проекта 03182 для Тихоокеанского флота был подписан 1 сентября 2014 года с АО "Восточная верфь" (Владивосток). Головной по данному контракту и в серии данного проекта в целом малый морской танкер "Михаил Барсков" (заводской номер 9001) был официально заложен на "Восточной верфи" 27 октября 2015 года, хотя фактическая постройка танкера "Михаил Барсков" была начата предприятием еще в начале 2015 года. Контрактным сроком сдачи головного судна был ноябрь 2017 года, но только 27 августа 2019 года танкер был спущен на воду и до сих пор находится в стадии достройки. Второй танкер проекта 03182 "Борис Аверкин" (заводской номер 9002) по данному контракту был официально заложен на "Восточной верфи" 6 февраля 2018 года. Контрактным сроком его сдачи являлся конец 2019 года, до сих пор судно не спущено на воду.

Контракт на постройку еще двух малых морских танкеров проекта 03182 для Черноморского флота (порт приписки - Севастополь), со сдачей в 2019 и 2020 годах получило в 2016 году АО "Судостроительный завод "Волга" в Нижнем Новгороде, где первый танкер "Вице-адмирал Паромов" (заводской номер 850) был заложен 1 сентября 2016 года и спущен на воду 20 декабря 2018 года. В августе-сентябре 2020 года танкер был прибуксирован по внутренним водным путям из Нижнего Новгорода в Севастополь на завод "Персей", где проходит доукомплектование и готовится к началу заводских ходовых испытаний. Видимо, "Вице-адмирал Паромов" станет первым судном данного проекта, которое войдет в строй (в 2021 году). Второй нижегородский танкер "Василий Никитин" (заводской номер 851) был заложен 10 марта 2017 года и пока не спущен на воду.

Ранее уже сообщалось, что будто бы в 2015 году два танкера проекта 03182 были заказаны Зеленодольскому заводу имени А.М. Горького, однако, видимо, контракт тогда фактически заключен не был.

Головной строящийся на АО "Восточная верфь"(Владивосток) малый морской танкер "Михаил Барсков" (заводской номер 9001) проекта 03182, декабрь 2020 года (слева). Рядом ошвартован морской буксир "Нептуния" проекта 1454 постройки 1979 года (с) Mehanoid / forums.airbase.ru

Проекции малого морского танкера проекта 03182 (типа "Вице-адмирал Паромов") ВМФ России (с) forums.airbase.ru