Войти
Lenta.ru

НАСА не купит места на российских «Союзах»

453
0
0
Источник изображения: Фото: Pixabay

Бюджетный запрос НАСА на 2022 финансовый год не предусматривает покупку мест для американских астронавтов на российских космических кораблях «Союз», сообщил ТАСС исполняющий обязанности финансового директора агентства Стив Шинн.

«Однако у нас все равно есть соглашения о взаимных [перекрестных] полетах на ваших [российских] кораблях и наоборот», — сказал менеджер на брифинге, посвященном бюджету на 2022 финансовый год.

В мае глава НАСА Билл Нельсон назвал Россию жизненно важным партнером по Международной космической станции (МКС).

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Россия в 2025 году выйдет из проекта МКС и приступит к созданию новой национальной орбитальной станции. Тогда же чиновник сказал, что ситуация, связанная со старением конструкций МКС, приобретает катастрофический характер и Россия не может подвергать риску жизни космонавтов.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
МКС
Похожие новости
29.04.2021
Der Spiegel (Германия): международная космическая станция уже не будет такой интернациональной
26.04.2021
NASA не видит препятствий для продолжения эксплуатации МКС после 2028 года
20.04.2021
Как Россия сохранит присутствие в космосе без МКС
19.04.2021
Россия объявила о планах выйти из проекта МКС с 2025 года
25.03.2021
На МКС ложно сработала сигнализация о пожаре и разгерметизации
04.01.2021
Рогозин заявил о курсе США на сворачивание сотрудничества с Россией по космосу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 14:55
  • 4
Снова о якобы "генеральских званиях" гражданских служащих Министерства обороны
  • 31.05 14:52
  • 1
Посол Афганистана заявил о готовности Кабула покупать военную технику у России
  • 31.05 13:42
  • 69
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 31.05 12:33
  • 0
В России начали разработку бронеавтомобиля на дистанционном управлении
  • 31.05 10:12
  • 2
Разные калибры: РФ делает ставку на высокоточное оружие большой дальности
  • 31.05 09:14
  • 41
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 30.05 21:43
  • 7
Путин заявил о завершении испытаний самолета Ил-112В
  • 30.05 21:10
  • 47
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 30.05 20:18
  • 29
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 30.05 16:01
  • 14
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 30.05 05:53
  • 19
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 29.05 18:04
  • 6
Россия показала испытания смертоносного «Маркера»
  • 29.05 17:30
  • 2
Малогабаритный бронеавтомобиль «Наёмник»
  • 29.05 10:23
  • 5
Путин сообщил о нехватке военно-транспортных самолетов у Минобороны
  • 29.05 09:25
  • 139
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году