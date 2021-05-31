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В НАСА назвали Россию жизненно важным партнером в космосе

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Источник изображения: Фото: Pixabay

Новый глава НАСА Билл Нельсон назвал Россию жизненно важным партнером по Международной космической станции, об этом он заявил на брифинге 28 мая, его слова приводит РИА Новости.

Руководитель ведомства выразил надежду на продолжение российско-американского сотрудничества в комической сфере. Он назвал отношения двух государств «выдающимися».

«Даже когда отношения двух стран на земной поверхности переживают сложный период, в космосе мы, кажется, ладим весьма хорошо», — заключил Нельсон.

Ранее в «Роскосмосе» предложили отказаться от Международной космической станции из-за дороговизны. В госкорпорации подсчитали, что после 2025 года начнется лавинообразный выход из строя систем МКС, в результате чего дальнейшее поддержание станции обойдется в 10-15 миллиардов рублей.


Марина Совина

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Россия
США
Компании
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Роскосмос
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