«Роскосмос» предложил отказаться от МКС из-за дороговизны

Некоторые элементы Международной космической станции (МКС) серьезно повреждены и не могут быть заменены на новые, сообщил в ходе Совета по космосу Российской академии наук (РАН) о российской пилотируемой космонавтике первый заместитель генерального директора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» (входит в «Роскосмос») Владимир Соловьев. Его заявление приводит портал «Научная Россия».

По его словам, после 2025 года начнется лавинообразный выход из строя систем МКС, в результате чего дальнейшее поддержание станции станет слишком дорогим. «Траты на дальнейшее финансирование, которые оцениваются в 10-15 миллиардов рублей, слишком велики», — признал Соловьев.

На замену МКС в «Энергии» предложили создать российскую орбитальную служебную станцию (РОСС), которая, в частности, предусматривает беспилотный режим работы. Соловьев уверен, что вахтовый режим работы космонавтов позволит снизить радиационую нагрузку на них.

В ноябре космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков вышли в открытый космос с борта МКС, однако не смогли выполнить поставленную перед ними задачу.

В сентябре на модуле «Звезда» российского сегмента МКС была зафиксирована утечка, которая, согласно «Роскосмосу», обеспечила общее падение давления атмосферы на станции на уровне 1 миллиметра ртутного столба за восемь часов.

В том же месяце первый заместитель гендиректора «Энергии» Сергей Романов заявил, что в ноябре 2020-го и феврале 2021-го российские космонавты выйдут в открытый космос для подготовки модуля «Пирс» российского сегмента МКС к отсоединению от околоземной лаборатории. По его словам, впоследствии в 2021 году космический корабль «Прогресс» вместе с модулем «Пирс» будут затоплены в Тихом океане. Романов напомнил, что вместо «Пирса» к МКС будет присоединен модуль «Наука», запуск которого к околоземной лаборатории, ранее неоднократно откладываемый, теперь назначен на апрель 2021 года.