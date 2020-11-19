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Российские космонавты вышли в открытый космос и провалили поставленную задачу

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Источник изображения: Фото: NASA / Reuters

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков вышли в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) и провалили поставленную перед ними задачу. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время нахождения в открытом космосе они должны были заменить старую панель системы терморегулирования функционально-грузового блока «Заря», однако не смогли достать новую деталь из гермоконтейнера. Отмечается, что космонавты вынуждены были поставить обратно старую панель и вернуться в модуль «Поиск».

Ранее сообщалось, что первая группа туристов может отправиться на МКС на корабле «Союз» 8 декабря 2021 года. Пребывание на станции продлится 12 суток. Космический корабль «Союз МС» с российским космонавтом и двумя туристами стартует с Байконура.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
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