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Названа возможная дата отправки туристов на МКС

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Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Первая группа туристов может отправиться на Международную космическую станцию (МКС) на корабле «Союз» 8 декабря 2021 года. О возможной дате отправки сообщает РИА Новости со ссылкой на предварительную программу полетов на МКС на будущий год, которая разработана ракетно-космической корпорацией «Энергия».

Отмечается, что пребывание на станции продлится 12 суток. 8 декабря космический корабль «Союз МС» с российским космонавтом и двумя туристами стартует с Байконура. 20 декабря они должны будут вернуться на Землю.

В июле компания Space Adventures раскрыла, что выход космического туриста в открытый космос состоится в 2023 году и продлится около 90-100 минут. Это соответствует одному витку МКС вокруг Земли. Двое туристов отправятся на МКС на корабле «Союз МС». Один из них совместно с профессиональным российским космонавтом выйдет в открытый космос из российского сегмента МКС.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Space Adventures
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
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