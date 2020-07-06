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Раскрыты подробности будущего выхода космического туриста в открытый космос

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Вид на Землю
Вид на Землю.
Источник изображения: @ivan_mks63

Компания Space Adventures раскрыла подробности будущего выхода космического туриста в открытый космос. Об этом РИА Новости рассказали в российском представительстве компании.

Выход космического туриста в открытый космос состоится в 2023 году и продлится около 90-100 минут. Это соответствует одному витку Международной космической станции (МКС) вокруг Земли, уточнили в компании. «Космонавт не профессиональный, и разница между таким выходом и шести-семи-часовым принципиальная», — рассказали в Space Adventures.

Дата первого в истории выхода туриста в открытый космос стала известна в июне. Соответствующий договор подписала ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия», входящая в состав «Роскосмоса», с американской компанией Space Adventures.

Планируется, что двое туристов отправятся на МКС на корабле «Союз МС». Один из них совместно с профессиональным российским космонавтом выйдет в открытый космос из российского сегмента МКС.

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Страны
Россия
США
Компании
Space Adventures
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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