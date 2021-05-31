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Правительство Португалии одобрило программу строительства шести патрульных кораблей класса "Виана ду Каштелу"

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Источник изображения: Фото: marinha.pt

ЦАМТО, 28 мая. Минобороны Португалии объявило, что правительство одобрило программу строительства шести патрульных кораблей океанской зоны класса "Виана ду Каштелу" (Navio de Patrulha Oceanica – NPO) для ВМС страны.

Согласно информации министерства, одобренное правительством постановление предусматривает выделение на строительство кораблей в соответствии с положениями "Закона о военных программах на 2019-2030 гг." 352 млн. евро (без НДС), включая 283 млн. евро на сами корабли и 69 млн. евро – на различное оборудование и обеспечение процесса постройки. Поставка будет выполняться поэтапно. Первый корабль должен быть передан ВМС Португалии в конце 2023 года. Остальные корабли планируется поставлять с интервалом в один год.

Согласно португальским СМИ, корабли будут построены в Португалии на предприятии Viana do Castelo Shipyards. Они предназначены, прежде всего, для защиты территориальных вод Португалии. По информации Cofina Media, новые корабли будут адаптированы для противолодочной, противоминной борьбы, проецирования силы и ведения разведки. Они также смогут использоваться для защиты рыболовных промыслов, предотвращения загрязнения моря, противодействия незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции, торговле людьми и оружием.

Как сообщал ЦАМТО, в настоящее время на вооружении ВМС Португалии состоят четыре патрульных корабля класса "Виана ду Каштелу" (проекта NPO 2000). Первые два корабля были построены компанией ENVC (Estaleiros Navais de Viana do Castelo) в рамках подписанного в 2002 году контракта и приняты на вооружение в марте 2011 года и ноябре 2013 года. В 2015 году был заключен контракт на постройку второй пары кораблей с консорциумом CWSE-NPO (сформирован West Sea - Estaleiros Navais и португальским подразделением Thales - EDISOFT). Третий корабль был передан заказчику в июле 2018 года, четвертый – в декабре 2019 года.

Патрульный корабль проекта "Виана ду Каштелу" имеет длину 83,1 м, максимальную ширину – 12,95 м, водоизмещение – 1870 т. Максимальная скорость – 21 узел, дальность плавания – 5 тыс. морских миль на скорости 15 узлов.

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Страны
Португалия
Компании
Thales
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