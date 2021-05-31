Правительство Португалии одобрило программу строительства шести патрульных кораблей класса "Виана ду Каштелу"

ЦАМТО, 28 мая. Минобороны Португалии объявило, что правительство одобрило программу строительства шести патрульных кораблей океанской зоны класса "Виана ду Каштелу" (Navio de Patrulha Oceanica – NPO) для ВМС страны.

Согласно информации министерства, одобренное правительством постановление предусматривает выделение на строительство кораблей в соответствии с положениями "Закона о военных программах на 2019-2030 гг." 352 млн. евро (без НДС), включая 283 млн. евро на сами корабли и 69 млн. евро – на различное оборудование и обеспечение процесса постройки. Поставка будет выполняться поэтапно. Первый корабль должен быть передан ВМС Португалии в конце 2023 года. Остальные корабли планируется поставлять с интервалом в один год.

Согласно португальским СМИ, корабли будут построены в Португалии на предприятии Viana do Castelo Shipyards. Они предназначены, прежде всего, для защиты территориальных вод Португалии. По информации Cofina Media, новые корабли будут адаптированы для противолодочной, противоминной борьбы, проецирования силы и ведения разведки. Они также смогут использоваться для защиты рыболовных промыслов, предотвращения загрязнения моря, противодействия незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции, торговле людьми и оружием.

Как сообщал ЦАМТО, в настоящее время на вооружении ВМС Португалии состоят четыре патрульных корабля класса "Виана ду Каштелу" (проекта NPO 2000). Первые два корабля были построены компанией ENVC (Estaleiros Navais de Viana do Castelo) в рамках подписанного в 2002 году контракта и приняты на вооружение в марте 2011 года и ноябре 2013 года. В 2015 году был заключен контракт на постройку второй пары кораблей с консорциумом CWSE-NPO (сформирован West Sea - Estaleiros Navais и португальским подразделением Thales - EDISOFT). Третий корабль был передан заказчику в июле 2018 года, четвертый – в декабре 2019 года.

Патрульный корабль проекта "Виана ду Каштелу" имеет длину 83,1 м, максимальную ширину – 12,95 м, водоизмещение – 1870 т. Максимальная скорость – 21 узел, дальность плавания – 5 тыс. морских миль на скорости 15 узлов.