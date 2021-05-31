Войти
Российская газета

Минобороны: За неделю 48 самолетов и БПЛА провели разведку у границ РФ

468
0
0
Источник изображения: rg.ru

За неделю российские радиолокационные станции (РЛС) обнаружили 48 иностранных летательных аппаратов, которые вели разведку вдоль границ России. Такие данные Министерства обороны РФ публикует газета Вооруженных сил "Красная звезда".

Уточняется, что были зафиксированы 40 самолетов-разведчиков и 8 разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Все полеты проходили под контролем российских РЛС. Нарушений воздушного пространства России не допущено.

Ранее в мае российский истребитель-перехватчик МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем норвежский патрульный самолет. Как сообщили в пресс-службе Северного флота, цель в воздухе, приближающуюся к границе, засекли средства контроля воздушного пространства. Для опознавания был поднят истребитель-перехватчик. Российские летчики идентифицировали цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВВС Норвегии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Норвегия
Россия
Продукция
МиГ-31
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
СФ
Похожие новости
06.08.2020
Разведка с севера: МиГ-31 вылетал на перехват норвежского самолета
16.07.2020
Два моря: где ПВО России обнаружили самолеты НАТО
16.07.2020
Границы не нарушены: Минобороны показало перехват самолета США
09.11.2017
Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
21.08.2017
Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 31.05 14:55
  • 4
Снова о якобы "генеральских званиях" гражданских служащих Министерства обороны
  • 31.05 14:52
  • 1
Посол Афганистана заявил о готовности Кабула покупать военную технику у России
  • 31.05 13:42
  • 69
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 31.05 12:33
  • 0
В России начали разработку бронеавтомобиля на дистанционном управлении
  • 31.05 10:12
  • 2
Разные калибры: РФ делает ставку на высокоточное оружие большой дальности
  • 31.05 09:14
  • 41
Россия намерена создать новый однодвигательный истребитель
  • 30.05 21:43
  • 7
Путин заявил о завершении испытаний самолета Ил-112В
  • 30.05 21:10
  • 47
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 30.05 20:18
  • 29
«Хризантема» против гусениц: западные рубежи укрепит «убийца танков»
  • 30.05 16:01
  • 14
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 30.05 05:53
  • 19
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 29.05 18:04
  • 6
Россия показала испытания смертоносного «Маркера»
  • 29.05 17:30
  • 2
Малогабаритный бронеавтомобиль «Наёмник»
  • 29.05 10:23
  • 5
Путин сообщил о нехватке военно-транспортных самолетов у Минобороны
  • 29.05 09:25
  • 139
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году