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Naked Science

Россия и Китай официально пригласили другие страны к созданию лунной станции

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Источник изображения: naked-science.ru

Россия и Китай, решившие создать лунную станцию совместными усилиями, пригласили в проект другие страны. Как было озвучено ранее, станцию могут начать строить до 2030 года.

Международная научная лунная станция (МНЛС) — одна из ключевых космических программ современной России. Участие в ее создании примут китайцы. Кроме того, как стало известно, стороны пригласили в проект международных партнеров.

«Нами были направлены приглашения к сотрудничеству в рамках МНЛС ряду наших уважаемых партнеров, включая, например, Европейское космическое агентство», — заявил замгендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Приглашения направили начиная с апреля. Ответная реакция ожидается на международной конференции по исследованию космического пространства GLEX 2021. Она должна состояться в июне.

Предполагается, что участие в программе других стран посодействует научно-исследовательскому обмену, а также мирному изучению и использованию космоса в интересах Земли.

Меморандум о сотрудничестве в создании лунной станции «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление (CNSA) подписали 8 марта. Программа должна позволить как изучать лунную поверхность, так и реализовать международные проекты на орбите спутника.

О перспективах программы судить пока рано, но китайская сторона недавно заявила о готовности к ее развитию. Что касается России, то для нее лунная станция — своего рода альтернатива участию в проекте окололунной Gateway.

Ранее страна стала одним из членов проекта, однако затем дали о себе знать противоречия технического характера. Сейчас можно с почти полной уверенностью говорить, что «Роскосмос» не будет участвовать в этом проекте.

Не менее важным (а, возможно, даже более в краткосрочной перспективе) проектом для российского космического ведомства будет создание национальной орбитальной станции РОСС — условной замены для МКС. Об одобрении властями этой программы стало известно в апреле. Выйти из программы Международной космической станции Россия хочет примерно с 2025 года.

Российская орбитальная станция в представлении художника

Источник изображения: Anatoly Zak

Пока «Роскосмос» не имеет технических возможностей для строительства лунной станции, однако для создания РОСС у него есть такие средства. К моменту начала ее строительства страна будет иметь, по всей видимости, несколько модификаций тяжелой ракеты «Ангара-А5». Кроме того, к тому времени может быть готов новый российский пилотируемый космический корабль «Орел», более известный как «Федерация».

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Ангара
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