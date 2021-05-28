В ФСБ рассказали о выдворении корабля ВМС Великобритании в районе Крыма

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Погранслужба ФСБ, ВМФ и ВКС в октябре 2020 года совместно выдворили британский эсминец D35 Dragon из территориальных вод России в районе Крыма, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель директора Федеральной службы безопасности — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.

Ранее об этом инциденте на море не сообщалось. Замминистра обороны Александр Фомин в интервью "Российской газете" в декабре прошлого года рассказал лишь о том, что британский корабль проходил через территориальные воды России в районе мыса Херсонес.

"Так, 13 октября 2020 года, несмотря на поступившее предупреждение о недопустимости захода в территориальные воды России, эсминец УРО D35 Dragon ВМС Великобритании пересек государственную границу Российской Федерации в районе мыса Херсонес в акватории Черного моря, воспользовавшись правом мирного прохода. На требования немедленно покинуть территориальное море России капитан эсминца заявил о плохом приеме сигнала. В результате совместных с ВМФ и ВКС России действий военный корабль был выдворен в нейтральные воды", — сказал Кулишов.

Он подчеркнул, что российские пограничники пристально отслеживают "недружественную" деятельность западных партнеров у российских границ, которые направлены, прежде всего, на демонстрацию военной силы в целях сдерживания якобы "агрессивной политики России в регионе", и готовы к различным сценариям развития обстановки, включая предупреждение и пресечение провокаций на море, направленных на подрыв легитимности правовых режимов российских акваторий и демонстрацию пренебрежения суверенитета Российской Федерации.