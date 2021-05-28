В ФСБ рассказали о выдворении корабля ВМС Великобритании в районе Крыма

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Погранслужба ФСБ, ВМФ и ВКС в октябре 2020 года совместно выдворили британский эсминец D35 Dragon из территориальных вод России в районе Крыма, сообщил в интервью РИА Новости первый заместитель директора Федеральной службы безопасности — руководитель Пограничной службы Владимир Кулишов.
Ранее об этом инциденте на море не сообщалось. Замминистра обороны Александр Фомин в интервью "Российской газете" в декабре прошлого года рассказал лишь о том, что британский корабль проходил через территориальные воды России в районе мыса Херсонес.
Он подчеркнул, что российские пограничники пристально отслеживают "недружественную" деятельность западных партнеров у российских границ, которые направлены, прежде всего, на демонстрацию военной силы в целях сдерживания якобы "агрессивной политики России в регионе", и готовы к различным сценариям развития обстановки, включая предупреждение и пресечение провокаций на море, направленных на подрыв легитимности правовых режимов российских акваторий и демонстрацию пренебрежения суверенитета Российской Федерации.