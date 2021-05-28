В состав ВМФ России будет принят новейший малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов"

Строящийся для ВМФ России на АО "Судостроительный завод "Волга" малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов" проекта 03182 перед спуском на воду. Нижний Новгород, 19.12.2018.

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - В состав Военно-морского флота России 29 мая будет принят малый морской танкер "Вице-адмирал Паромов", построенный на нижегородском предприятии "Волга" по проекту 03182, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Торжественная церемония с поднятием Андреевского флага на танкер пройдет в Севастополе.

"О завершении государственных испытаний и готовности судна к приему в состав ВМФ главнокомандующему ВМФ России Адмиралу Евменову доложил начальник Управления кораблестроения ВМФ капитан 1 ранга Ильяс Шигапов", - сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что в ближнесрочной перспективе для вспомогательного флота ВМФ России будет построено еще три малых морских танкера этого проекта. Два из них будут построены на "Восточной верфи".

Проект малого морского танкера 03182 был разработан Зеленодольским проектно-конструкторским бюро. Минобороны РФ заказало строительство четырех таких танкеров ВМФ. Строительство танкера на предприятии "Волга" началось 1 сентября 2016 года. Первым для предприятия "Волга" (Нижний Новгород) стал танкер "Вице-адмирал Паромов". В марте 2017-го на этом же предприятии был заложен еще один танкер этого проекта - "Василий Никитин".