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Naked Science

Космический корабль «Буран» подвергся вандализму

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Источник изображения: naked-science.ru

Неизвестные разрисовали советский корабль «Буран» несколькими надписями. Это второй из аппаратов такого типа: первый был уничтожен во время обвала крыши в монтажно-испытательном корпусе в 2002 году.

Одну из главных гордостей советской космической индустрии — челнок «Буран» — разрисовали граффити. «Добро», «Юра, мы приехали», «Прежде чем лететь к звездам, человеку нужно научиться жить на Земле» — гласят надписи на корабле.

По словам одного из авторов граффити, чтобы попасть на космодром Байконур, где хранится «Буран», он вместе с друзьями шел по степи два дня. В одном случае автор утверждает, что группу сопровождал некий проводник, в другом — что его не было. «В любой момент тебя может поймать патрульная машина с полицией, которых там очень много. Мы шли ночью, нас не раз замечали прожекторы, к которым мы подходили очень близко», — рассказал он.

«Буран»

Источник изображения: РИА Новости

В российском космическом ведомстве отреагировали на инцидент. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин распорядился взять под охрану монтажно-заправочный корпус, где находится челнок, а также макет «Бурана».

«Буран»

Источник изображения: РИА Новости

Подвергшийся акту вандализма челнок — второй (степень готовности — 95-97%) летный образец «Бурана». Первый был полностью уничтожен в 2002-м, когда в монтажно-испытательном корпусе обвалилась крыша.

Второй летный экземпляр должен был совершить полет в автоматическом режиме со стыковкой со станцией «Мир», но осуществить план не получилось. Таким образом, на счету «Бурана» — всего один испытательный пуск, который провели в беспилотном режиме 15 ноября 1988-го. В 1990 году работы по программе «Энергия-Буран» свернули, а в 1993-м проект окончательно закрыли.

«Буран»

Источник изображения: РИА Новости

В 2000-х в России активно вели разработку существенно видоизмененного проекта многоразового космического корабля «Клипер», который должен был сменить советский «Союз». Затем и этот проект решили закрыть, а в качестве перспективного космического корабля выбрали «Орел» (ранее известен как «Федерация»). На его основе могут создать уменьшенный «Орленок», который рассматривают как инструмент для доставки космонавтов на Луну.

Ранее в качестве даты первого испытательного запуска «Орла» для проверки критических операций взлета и посадки назвали 15 декабря 2023 года. Аппарат запустят при помощи ракеты-носителя «Ангара». Первый пилотируемый старт корабля нового поколения должен состояться в 2025-м.

«Орел»

Источник изображения: Роскосмос

Помимо «Орла» (и его возможных модификаций), в будущем у России может появиться еще один новый космический корабль. Его проектом занимается НПО «Молния», создавшая «Буран».

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Буран ОК
Клипер
Компании
Молния НПО
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Рогозин Дмитрий
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Байконур
Луна
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