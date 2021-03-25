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Разработчик «Бурана» создает многоразовый космический корабль. Его полет может состояться «в ближайшие пять лет»

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Полноразмерный испытательный макет орбитального корабля «Буран»
Полноразмерный испытательный макет орбитального корабля «Буран».
Источник изображения: wikipedia

Согласно официальным данным, Россия близка к созданию многоразового космического корабля нового поколения. Его проектом занимается НПО «Молния», разработавшее знаменитый «Буран».

Об ускоренной разработке в России перспективного многоразового космического корабля нового типа заявила руководитель НПО «Молния» Ольга Соколова. «За последний год мы продвинулись очень серьезно в плане разработки нового аэрокосмического комплекса гражданского назначения. До этого момента были какие-то отдельные наработки, но не было четкой задачи. Сейчас задача поставлена, и полным ходом идет разработка гражданского многоразового комплекса с орбитальным самолетом», — говорится на сайте «Молнии». В космос новый аппарат может полететь «в ближайшие пять лет».

Макет аппарата, по словам Соколовой, представили на выставке «Армия-2020»: демонстрацию провели в закрытом режиме, так что посторонние не могли видеть космический аппарат. Теперь усилия НПО «Молния» направлены на улучшение корабля, продолжается набор специалистов, готовых над ним работать.

Стоит сказать, что это не первая за последнее время информация о возможном создании в России условного аналога «Бурана». В прошлом году глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин тоже заявлял о работе в этом направлении. Как он отмечал, подобная задача поставлена «Энергии» и ряду других предприятий, которые должны предложить свои варианты развития. Конкретики в словах руководителя космического ведомства не было, и о его заявлении вскоре забыли.

«Буран»

Источник изображения: npomolniya

Одна из причин — активная разработка в России космического корабля нового поколения «Орел», который ранее знали как «Федерация». Этот аппарат имеет серьезные концептуальные отличия от «Бурана», будучи в большей степени аналогом новых американских Crew Dragon и CST-100.

Испытания перспективного аппарата систематически переносили (стоит сказать, эта особенность характерна не только для россиян). По информации, озвученной в прошлом году Рогозиным, «Орел» может совершить первый полет в 2023-м. Первый запуск с экипажем на борту могут провести в 2025 году.

«Орел»

Источник изображения: Роскосмос

Что касается назначения корабля, то его рассматривают как средство для доставки космонавтов на Луну и орбитальную станцию: при этом для последнего, по мнению Рогозина, космический аппарат может быть слишком дорог.

Уместно также напомнить, что, согласно представленным в прошлом году данным, на основе «Орла» могут создать облегченный вариант, рассчитанный на двух космонавтов. Именно такой вариант якобы хотят применять для полетов на Луну.

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Страны
Россия
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Компании
Молния НПО
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Рогозин Дмитрий
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АРМИ-20XX
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