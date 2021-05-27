Lockheed Martin провела выкатку первого самолета ВТА C-130J "Супер Геркулес", предназначенного для ВВС Алжира

ЦАМТО, 26 мая. Американская компания Lockheed Martin провела выкатку первого военно-транспортного самолета C-130J "Супер Геркулес", предназначенного для Военно-воздушных сил Алжира.

Как сообщает Scramble Magazine, первый самолет C-130J с регистрационным номером 7T-WJA (производственный номер неизвестен) был замечен на предприятии в Гринвилле (шт.Южная Каролина) 23 мая. Алжирские пилоты и бригады технического обслуживания на данный момент проходят подготовку в США.

В марте алжирский ресурс Menadefense.net сообщил, что самолеты планировалось заказать давно, однако подписание контракта долго откладывалось из-за затягивания переговоров, связанного с задержками утверждения договора в системе "Зарубежные военные продажи" (FMS), поскольку Алжир включил в комплект поставки некоторые типы чувствительного оборудования, что потребовало дополнительных согласований. Отмечалось, что первые четыре самолета (общий объем заказа не указан) прибудут в страну в конце марта или в начале апреля. Очевидно, что информация о сроках поставки оказалась недостоверной.

В течение 1980-х гг. Алжир приобрел 20 самолетов C-130 "Геркулес", которые поступили на вооружение 2-го тактического транспортного крыла в 312-ю, 322-ю и 332-ю эскадрильи. На текущий момент в составе ВВС Алжира эксплуатируются 15 самолетов после четырех крушений в период с 2003 по 2018 гг., а пятый передан государственной авиакомпании.

На данный момент не ясно, дополнят ли новые самолеты C-130J имеющийся парк C-130, чтобы восполнить ранее потерянные машины, или начнут постепенно заменять их. В начале 2000-х гг. все 15 C-130 ВВС Алжира прошли ремонт и модернизацию.

Военно-воздушные силы Алжира станут вторым эксплуатантом новых C-130J в регионе Северной Африки после ВВС Туниса, которые приобрели два самолета C-130J-30 в период с 2013 по 2014 гг. ВВС Марокко также планируют приобрести C-130J в ближайшие несколько лет.

По информации Scramble Magazine, Военно-воздушные силы Алжира также заказали четыре российских военно-транспортных самолета Ил-76МД-90А, однако о графике поставки этих машин на текущий момент достоверных данных не имеется.