ВВС Алжира до конца этого года получат самолеты ВТА C-130J "Супер Геркулес"

ЦАМТО, 7 июня. По данным Defencewebco.za, командование ВВС Алжира до конца этого года получит четыре новых самолета ВТА C-130J "Супер Геркулес".

Впервые о том, что ВВС Алжира к концу года должны получить новые самолеты C-130J в марте сообщил ресурс Mena Defense. В мае авиационный веб-сайт Avionslegendaires.net со ссылкой на источники в Lockheed Martin подтвердил продажу в Алжир четырех самолетов "Геркулес".

По данным сайта, первый самолет уже собран и будет поставлен в начале лета. Он получил алжирскую гражданскую регистрацию. Пилоты и технический персонал ВВС Алжира уже находятся в США и проходят обучение. Таким образом, Алжир становится третьим покупателем C-130J в Африке после Египта и Туниса. Все самолеты должны быть поставлены к концу 2023 года.

По данным журнала Scramble, первый C-130J, предназначенный для ВВС Алжира (р.н. 7T-WJA) был замечен 23 мая на базе Гринвилл / Дональдсон (шт.Южная Каролина).

На вооружении ВВС Алжира уже имеются самолеты C-130H и C-130H-30 "Геркулес". Они входят в состав 2-й транспортной эскадрильи, размещенной на авиабазе "Буфарик". Предполагается, что все восемь в C-130H и шесть C-130H-30 находятся в пригодном для полетов состоянии.

По данным Scramble, ВВС Алжира, по всей видимости, также приобретут четыре дополнительных самолета Ил-76МД-90А. В настоящее время они эксплуатируют три самолета Ил-76МД и восемь Ил-76ТД.