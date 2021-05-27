США выразили готовность к диалогу с РФ о предупреждении инцидентов в море

Соединенные Штаты подтвердили приверженность диалогу с Россией по снижению рисков инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним. Об этом сообщается 25 мая на сайте ВМС США по итогам двусторонних консультаций.

«Это ежегодное мероприятие (консультации России и США. — Ред.) представляет собой профессиональную дискуссию, в рамках которой рассматривается выполнение соглашения и подтверждается наша неизменная приверженность диалогу по уменьшению рисков», — говорится в заявлении ведомства.

В рамках визита американской делегации в Москву на консультации стороны рассмотрели вопрос перехвата самолетов друг друга в международном воздушном пространстве и взаимодействия кораблей России и США в международных водах за 2020 год.

25 мая в Минобороны РФ состоялись плановые российско-американские консультации по выполнению Соглашения между правительством СССР и правительством США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздухе над ним 1972 года. Следующий раунд консультаций с Соединенными Штатами по выполнению соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздухе запланирован на 2022 год.

Соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним, которое было заключено в 1972 году между СССР и США, закрепило заинтересованность обеих стран в обеспечении безопасности мореплавания в международных водах и полетов над ними. Оно предусматривает ежегодные консультации для проверки соблюдения соглашений.