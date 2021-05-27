Войти
Известия.ru

США выразили готовность к диалогу с РФ о предупреждении инцидентов в море

659
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Соединенные Штаты подтвердили приверженность диалогу с Россией по снижению рисков инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним. Об этом сообщается 25 мая на сайте ВМС США по итогам двусторонних консультаций.

«Это ежегодное мероприятие (консультации России и США. — Ред.) представляет собой профессиональную дискуссию, в рамках которой рассматривается выполнение соглашения и подтверждается наша неизменная приверженность диалогу по уменьшению рисков», — говорится в заявлении ведомства.

В рамках визита американской делегации в Москву на консультации стороны рассмотрели вопрос перехвата самолетов друг друга в международном воздушном пространстве и взаимодействия кораблей России и США в международных водах за 2020 год.

25 мая в Минобороны РФ состоялись плановые российско-американские консультации по выполнению Соглашения между правительством СССР и правительством США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздухе над ним 1972 года. Следующий раунд консультаций с Соединенными Штатами по выполнению соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздухе запланирован на 2022 год.

Соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним, которое было заключено в 1972 году между СССР и США, закрепило заинтересованность обеих стран в обеспечении безопасности мореплавания в международных водах и полетов над ними. Оно предусматривает ежегодные консультации для проверки соблюдения соглашений.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Похожие новости
27.08.2020
Игорь Насенков: на создаваемых "Технодинамикой" парашютах ставят мировые рекорды
25.05.2016
Шаланды, полные шрапнели
02.06.2014
Место, где прячется "Сатана". Украина прекращает кооперацию с РФ
09.08.2013
День инноваций МО РФ: прошла пресс-конференция заместителя Министра обороны России генерал-полковника Олега Остапенко
01.11.2012
ВВС России прирастут «МиГ»ом
19.08.2009
Грузовик особого назначения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.05 19:03
  • 2
В России завершились испытания усовершенствованных ракет "Вихрь"
  • 27.05 18:59
  • 1
Американского «уничтожителя» российских C-400 переименовали
  • 27.05 18:54
  • 1
Россия показала испытания смертоносного «Маркера»
  • 27.05 15:38
  • 2
Так себе владычица
  • 27.05 14:42
  • 34
Как создать серию крупных авианосцев для ВМФ России
  • 27.05 14:39
  • 69
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 27.05 14:26
  • 8
"Вандализм - это отношение к "Бурану": граффитчики привлекли внимание к брошенному кораблю
  • 27.05 13:03
  • 46
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 27.05 12:39
  • 53
Почему Т-15 на платформе "Армата" можно считать лучшей в мире тяжелой БМП
  • 27.05 09:49
  • 2203
Как насчёт юмористического раздела?
  • 26.05 19:55
  • 33
Что ждет Россию в космосе
  • 26.05 18:56
  • 15
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 26.05 17:47
  • 1
The National Interest (США): Россия утверждает, что видит американские истребители-невидимки F-22 и F-35
  • 26.05 17:42
  • 1
Путин заявил об успешном завершении испытаний ЗРК С-500
  • 26.05 17:38
  • 1
"Надо было думать раньше": в США нашли, чем ответить России