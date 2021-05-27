США заверили Россию в готовности предотвращать инциденты в море и в небе

ВАШИНГТОН, 26 мая - РИА Новости. США подтвердили приверженность диалогу с Россией по снижению рисков инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним, сообщает ВМС США по итогам двусторонних консультаций.

Во вторник в Минобороны России прошли плановые российско-американские консультации по выполнению Соглашения между правительством СССР и правительством США о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздухе над ним 1972 года.

"Это ежегодное мероприятие (консультации России и США - ред.) представляет собой профессиональную дискуссию, в рамках которой рассматривается выполнение соглашения и подтверждается наша неизменная приверженность диалогу по уменьшению рисков", - говорится в заявлении ВМС США, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что в рамках визита делегации США в Москву на консультации стороны рассмотрели вопрос перехвата самолетов друг друга в международном воздушном пространстве и взаимодействия российских и американских кораблей в международных водах за прошлый год.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что Россия и США обсудили взаимодействие экипажей кораблей и самолетов, выполнение правил соглашения о предотвращении инцидентов в море и в воздухе. Добавляется, что следующий раунд консультаций с США по выполнению соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздухе намечен на 2022 год.

Соглашение о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним, заключенное между СССР и США в1972 году, закрепило заинтересованность обеих сторон в обеспечении безопасности мореплавания в международных водах и полетов над ними. Оно предусматривает ежегодные консультации для проверки соблюдения соглашений.

Последняя встреча состоялась в Вашингтоне в 2019 году. В 2020 году консультации не состоялись по причине пандемии коронавируса.