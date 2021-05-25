МИД опубликовал данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений у России и США в рамках ДСНВ-3

Погрузка межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III для перевозки на военную базу в штат Юта. 2002 год.

ЦАМТО, 24 мая. МИД России опубликовал данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений у России и США в рамках Договора о СНВ, продленного в конце января этого года на пять лет.

Информация о суммарных количествах СНВ России и США приведена по состоянию на 1 марта 2021 г. на основе предусмотренных Договором о СНВ уведомлений, которыми стороны обменялись в марте 2021 г. в соответствии с пунктом 2 Раздела II Главы четвертой Протокола к ДСНВ.

В частности, в категории "развернутые межконтинентальные баллистические ракеты, развернутые баллистические ракеты подводных лодок и развернутые тяжелые бомбардировщики": Россия имеет 517 ед., США – 651 ед.

В категории "боезаряды на развернутых МБР, боезаряды на развернутых БРПЛ и ядерные боезаряды, засчитываемые за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками": Россия – 1456, ед., США –1357 ед.

В категории "развернутые и неразвернутые пусковые установки МБР, развернутые и неразвернутые пусковые установки БРПЛ, развернутые и неразвернутые тяжелые бомбардировщики": Россия – 767 ед., США – 800 ед.

Как ранее неоднократно указывала российская сторона, заявленный США показатель 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков достигнут не только благодаря реальным сокращениям американских вооружений, но и путем одностороннего вывода из зачета по Договору 56 пусковых установок БРПЛ "Трайдент-II" и 41 тяжелого бомбардировщика В-52Н. Их переоборудование было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения, как это предусмотрено пунктом 3 Раздела I Главы третьей Протокола к Договору.

Кроме того, США переименовали четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, в не предусмотренную ДСНВ категорию "учебных шахт" и отказываются включать их в зачет по Договору в качестве неразвернутых шахтных пусковых установок МБР.

Таким образом, разрешенный в соответствии с подпунктом с) пункта 1 Статьи II Договора показатель превышен США на 101 ед., говорится в сообщении МИД РФ.

Как напоминает "РИА Новости", ключевой для стратегической стабильности договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Срок договора истекал 5 февраля 2021 года. Экс-президент США Дональд Трамп объявил его невыгодным для страны и настаивал на новом соглашении с участием Китая. Переговоры ни к чему не привели, и это грозило развалом всей системы стратегической стабильности. Сменивший Трампа на посту Джо Байден высказался за продление без дополнительных условий. В конце января ДСНВ-3 продлили еще на пять лет.