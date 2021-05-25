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Газета.ru

Баллистический резерв: МИД обвинил Пентагон в утаивании ядерного оружия

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Источник изображения: gazeta.ru

МИД опубликовал данные по количеству ракет у России и США в рамках ДСНВ-3

Российский МИД обвинил США в нарушении положений договора СНВ-III: по состоянию на начало весны американцы имели на 101 ракету больше, чем положено, заявили в ведомстве. Пентагон вывел из расчета 56 пусковых установок «Трайдент» и 41 стратегический бомбардировщик B-52H. Кроме того, Штаты переименовали четыре пусковые установки в «учебные шахты», не предусмотренные договором.

Министерство иностранных дел России обнародовало данные о суммарных количествах стратегических наступательных вооружений у США и РФ по состоянию на начало марта. Об этом сообщает ТАСС.

У России - 517 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) на суше, на подлодках и тяжелых бомбардировщиках. У США - 651 единица. Россия располагает 1456 единицами боезарядов на развернутых МБР, у США - 1357 единиц. В распоряжении РФ 767 неразвернутых ракет и бомбардировщиков, у США - 800.

Последний показатель достигнут США не столько благодаря реальным сокращениям вооружений, столько с помощью одностороннего вывода из договора 56 пусковых установок «Трайдент-II» и 41 стратегического бомбардировщика B-52H.

«Их переоборудование было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения», - говорится в заявлении МИДа.

Штаты также переименовали в «учебные шахты» четыре шахтные пусковые установки. Исходя из этих данных, МИД сделал вывод, что разрешенный показатель по СНВ-III превышен США на 101 единицу.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. Согласно документу, суммарные количества СНВ не должны выходить за определенные рамки. Например,

страны могут иметь 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), а также 1 550 боезарядов на них. Кроме того, на вооружении армий России и США могут быть только 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп выступал против пролонгации соглашения. Он хотел, чтобы к СНВ-III присоединился Китай. Россия настаивала на неизменности уже достигнутых договоренностей. Переговоры затянулись до самого января, пока к власти в США не пришел избранный в ноябре прошлого года демократ Джо Байден. Хотя говорить о «перезагрузке» отношений с Россией демократ не стал, отвергнув эту возможность и обвинив Москву в агрессии, он все же признал необходимость сохранения стратегической стабильности.

В начале 2021 года стороны договорились о продлении соглашения на пять лет, до 5 февраля 2026 года, соглашение о продлении вступило в силу. В Кремле отметили, что продление соглашения отвечает национальным интересам страны, поможет поддержать стратегическую стабильность в мире и позволит сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических отношений двух стран.

В апреле Госдепартамент США заявил, что стороны обменялись данными о ядерных арсеналах.

В мае глава стратегического командования ВС США адмирал Чарльз Ричард призвал обсудить с Россией виды вооружения, которые не были включены в СНВ-III. Он указал, в частности, на ядерную беспилотную подлодку-торпеду «Посейдон» и гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон», которые не указаны в составе соглашений.


Иван Жуковский

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-52
P-8 Poseidon
Trident II
Циркон-С 3М22
Персоны
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