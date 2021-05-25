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Росгвардия приняла на вооружение «Рысь»

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Источник изображения: Фото: Пресс-служба ГК «Калашников» / РИА Новости

Новейший модульный пистолет Лебедева МПЛ и его модификация МПЛ-1 приняты на вооружение Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии). Об этом агентству ТАСС сообщил генеральный директор группы компаний «Калашников» Дмитрий Тарасов.

Он пояснил, что концерн в рамках проекта «Рысь» закончил разработку пистолетов под патрон 9 на 19 миллиметров в стандартном исполнении и для выполнения специальных задач. Теперь «Калашников» передал опытные образцы на апробацию в подразделения Росгвардии. Ранее они успешно прошли государственные испытания.

Отличительной особенностью новых пистолетов является эргономичность, включая двустороннее расположение органов управления. Также Тарасов назвал преимуществом низко расположенный ствол, благодаря которому пистолет при стрельбе меньше подбрасывает вверх, что позволяет быстрее производить прицельные повторные выстрелы.

Ранее стало известно, что пистолет «Рысь» оснащен приспособлением для снижения звука стрельбы (ПСЗС), дополнительным стволом с посадочным местом для установки ПСЗС и элементами для размещения оружия на экипировке военнослужащего.

Ожидается, что пистолет Лебедева придет на замену пистолету Макарова, принятому на вооружение в 1951 году. С момента запуска ПМ в серийное производство было выпущено несколько миллионов единиц оружия.


Марина Совина

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Компании
Росгвардия
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