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Раскрыта замена пистолета Макарова

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Источник изображения: Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Испытания пистолета ПЛК-15, который называют преемником пистолета Макарова, завершились. Об этом в интервью ИА «Красная весна» заявил генеральный директор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов.

По словам Тарасова, раскрытый ПЛК-15 прошел государственные испытания. Запуск оружия в серийное производство намечен на ноябрь 2020 года. После этого пистолет будет принят на вооружение в министерстве внутренних дел и других силовых структурах. Журналисты отметили, что новинка заменит собой пистолет Макарова, распространенный в силовых ведомствах России.

ИА «Красная весна» напомнило, что ПЛК-15 был представлен в 2015 году на форуме «Армия-2015». Оружие было создано в концерне «Калашников» под руководством инженера Дмитрия Лебедева.

Пистолет Макарова был разработан советским конструктором Николаем Федоровичем Макаровым в 1948 году и принят на вооружение в 1951 году. С момента запуска ПМ в серийное производство было выпущено несколько миллионов единиц оружия.

Ранее дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» представило пистолет «Полоз», который будет поставляться для отечественных силовых ведомств. В частности, новинка поступит на вооружение МВД и Росгвардии. Стрелковое оружие имеет модульную конструкцию, благодаря которой возможна замена рукоятки без замены основных частей.

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Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Росгвардия
Ростех
Проекты
2020-й год
АРМИ-20XX
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