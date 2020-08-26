Раскрыта замена пистолета Макарова

Испытания пистолета ПЛК-15, который называют преемником пистолета Макарова, завершились. Об этом в интервью ИА «Красная весна» заявил генеральный директор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов.

По словам Тарасова, раскрытый ПЛК-15 прошел государственные испытания. Запуск оружия в серийное производство намечен на ноябрь 2020 года. После этого пистолет будет принят на вооружение в министерстве внутренних дел и других силовых структурах. Журналисты отметили, что новинка заменит собой пистолет Макарова, распространенный в силовых ведомствах России.

ИА «Красная весна» напомнило, что ПЛК-15 был представлен в 2015 году на форуме «Армия-2015». Оружие было создано в концерне «Калашников» под руководством инженера Дмитрия Лебедева.

Пистолет Макарова был разработан советским конструктором Николаем Федоровичем Макаровым в 1948 году и принят на вооружение в 1951 году. С момента запуска ПМ в серийное производство было выпущено несколько миллионов единиц оружия.

Ранее дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» представило пистолет «Полоз», который будет поставляться для отечественных силовых ведомств. В частности, новинка поступит на вооружение МВД и Росгвардии. Стрелковое оружие имеет модульную конструкцию, благодаря которой возможна замена рукоятки без замены основных частей.