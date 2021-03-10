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Россия испытала «Рысь»

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Источник изображения: Фото: «Калашников»

В России в феврале завершились государственные испытания модульного пистолета Лебедева, проводимые в рамках проекта «Рысь», сообщает «Калашников».

Согласно концерну, разработка пистолета под патрон 9 на 19 миллиметров с расширенными тактическими возможностями велась по заказу Росгвардии.

«И хотя пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии и в первую очередь ориентирован на технические требования данного ведомства, мы надеемся, что потенциально этот пистолет может представлять интерес и для других ведомств», — считает генеральный директор группы Дмитрий Тарасов.

В пресс-релизе, в частности, отмечается, что пистолет «Рысь» оснащен «приспособлением для снижения звука стрельбы (ПСЗС), дополнительным стволом с посадочным местом для установки ПСЗС и элементами для размещения оружия на экипировке военнослужащего».

В октябре 2020 года «Калашников» показал видео компактного пистолета Лебедева, который придет на смену пистолета Макарова.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Проекты
2020-й год
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