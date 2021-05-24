В "Алмаз-Антее" рассказали о космическом корабле США, способном нести ядерное оружие

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Американские космические аппараты X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок, рассказал гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков на марафоне "Новое знание".

По его словам, в 2010 году запустили первый такой аппарат, сегодня их уже шесть — двух видов, больших и маленьких.

"Сейчас один находится год на орбите, два — четвертый и пятый — по два года отлетали. Официально заявлено, что эти аппараты созданы для научных целей, ну и разведки. Но мы понимаем, что, имея такие емкости свободные и возможности, по нашим оценкам, малый аппарат может нести до трех ядерных боеголовок, большой — до шести", — пояснил Новиков.

К 2025 году США планируют вывести на орбиту еще два таких аппарата, увеличив их общее число до восьми.

"Это, безусловно, серьезный вызов", — считает гендиректор концерна.

Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает такие направления, как знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии.

По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров. Как заметил заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, почти за трое суток мероприятие собрало около 20 миллионов просмотров.