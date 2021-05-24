В России оценили возможности космических аппаратов США Х-37

Космические корабли Соединенных Штатов Х-37 могут нести ядерное оружие. Об этом 22 мая заявил директор АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков во время своего выступления на марафоне «Новое знание».

Новиков подчеркнул, что малый аппарат, по оценкам российских экспертов, может нести до трех ядерных боеголовок, большой — до шести.

«В 2010 году был запущен первый такой аппарат, на сегодняшний день их уже шесть двух видов — одни поменьше, другие побольше. Сейчас один находится год на орбите, два, 4-й и 5-й, по два года отлетали. Официально заявлено, что эти аппараты созданы для научных целей, ну и разведки», — добавил Новиков.

По словам Новикова, США к 2025 году смогут вывести на орбиту еще два таких аппарата. Таким образом, их общее число увеличится до восьми, что является серьезным вызовом, добавляет «Газета.ру».

«Эти обстоятельства объективно выдвигают новые требования к перспективным системам и средствам воздушно-космической обороны», — подчеркнул директор концерна.

Ранее, 14 мая, американские эксперты в области безопасности и военно-космических программ оценили вероятность возникновения международного конфликта в космосе между Россией, США и Китаем.

Профессор учебной программы по вопросам мира, войны и обороны Университета Северной Каролины Марк Губруд заявил, что международное соперничество и что-то похожее на войну в космосе происходят уже сегодня. Об этом говорит создание государствами космических войск.

В начале мая командующий космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд рассказал, что в России и Китае разработано оружие, которое способно вывести из строя или уничтожить американские спутники. Реймонд отметил, что для сдерживания противников необходимо действовать с позиции силы. Однако, по его словам, правильной позицией будет не конфликт, а сдерживание.