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В США назвали преимущество Т-90 перед M1 Abrams

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Т-90А
Т-90А.
Источник изображения: Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Танк M1A2C (M1A2SEPv3) Abrams отлично работает при температурах, характерных для Аляски, пишет американский журнал Forbes, ссылаясь на результаты испытания боевой машины, проведенные армией США.

С другой стороны, издание называет 74-тонный M1A2C Abrams слишком тяжелым для транспортировки. Согласно журналу, данная боевая машина в Восточной Европе столкнется с российскими танками, которые имеют преимущество перед американскими.

«Российские танки легче американских. Т-90 имеет массу всего 53 тонны. Это облегчает перемещение на поле боя и вокруг него», — пишет Forbes.

Издание допускает, что следующая версия M1A2C (M1A2SEPv3) Abrams может оказаться еще тяжелее текущей.

В мае портал 19FortyFive написал, что в настоящее время Россия является «мировым танковым королем».

В апреле то же года издание заявило, что M1 Abrams превосходит советские танки Т-55, Т-62 и даже Т-72.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Т-55
Т-62
Т-72
Т-90 "Владимир"
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