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В США признали Россию «мировым танковым королем»

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Источник изображения: Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В настоящее время Россия является «мировым танковым королем», признает американское издание 19FortyFive.

«Большинство источников сходятся во мнении, что Россия является мировым танковым королем с, примерно, 13 тысячами танков, многие из которых старше, чем их экипажи», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что к реальным действиям готовы всего несколько тысяч боевых машин, а развертывание остальных потребует времени.

Второе место в мире по числу танков, согласно публикации, занимает Северная Корея, в которой их насчитывается 6145 единиц. Боевые машины Пхеньяна из-за своего возраста в издании называют «бумажными тиграми».

Третье место по числу танков, согласно 19FortyFive, принадлежит США с около 6100 такими машинами, многие из которых являются M1 Abrams третьего поколения.

Четвертое место занимает Индия с около 4730 танками, значительная часть из которых — советско-российские Т-72 и Т-90.

Пятое место по числу танков принадлежит Сирии, в которой насчитывается 3740 таких боевых машин, большая часть которых может быть небоеготовой.

В апреле издание 19FortyFive сообщило, что российские военные «до зубов вооружены» новым оружием.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
КНДР
Россия
Сирия
США
Продукция
M1 Abrams
Т-72
Т-90 "Владимир"
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