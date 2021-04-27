В США рассказали о «вооруженной до зубов» России

Российские военные «до зубов вооружены» новым оружием, утверждает американское издание 19FortyFive.

В публикации отмечается, что Москва последовательно модернизирует ядерные силы. «Даже несмотря на то, что количество ядерного оружия в России резко сократилось после окончания Холодной войны, Москва по-прежнему сохраняет запас из тысяч боеголовок, в том числе более 1 500 боеголовок, которые размещены на ракетах и ​​бомбардировщиках, способных достичь территории США», — пишет издание.

19FortyFive обращает внимание на апрельское заявление президента России Владимира Путина, согласно которому к 2024 году доля современного оружия и техники в российских войсках составит около 76 процентов, тогда как в ядерной триаде данный показатель уже в текущем году превысит 88 процентов.

Издание напоминает, что данное высказывание главы государства последовало после его февральского выступления, в котором президент заявлял о планирующемся оснащении российских армии и флота передовыми системами оружия, в частности, лазерного и гиперзвукового.

В апреле генеральный директор Северного проектно-конструкторского бюро (ПКБ) Андрей Дьячков назвал тяжелые атомные ракетные крейсеры проектов 1144 и 1144.2 «визитной карточкой» Военно-морского флота (ВМФ) России.

Иван Потапов