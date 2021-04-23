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Назван сильнейший боевой надводный корабль мира

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Крейсер «Адмирал Нахимов»
Крейсер «Адмирал Нахимов».
Источник изображения: Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Тяжелые атомные ракетные крейсеры проектов 1144 и 1144.2 являются «визитной карточкой» не только Северного проектно-конструкторского бюро (ПКБ), но и Военно-морского флота (ВМФ) России, заявил ТАСС генеральный директор предприятия Андрей Дьячков.

По словам руководителя, в ходе модернизации «Адмирал Нахимов», называемый также своеобразным символом Северного ПКБ и ВМФ России, получил самое современное оружие, что делает его сильнейшим боевым надводным кораблем мира. «Это не раз отмечали в своих отчетах и рейтингах и иностранные специалисты», — уверяет гендиректор.

Согласно Дьячкову, фрегаты проекта 22350, к которым относится, в частности, головной корабль «Адмирал Горшков», должны стать основой надводных группировок флота России. По словам главы Северного ПКБ, «те корабли, которые сегодня строятся серийно, будут иметь, в отличие от головного фрегата, полностью отечественную главную энергетическую установку».

В апреле The National Interest заявил, что «Адмирал Нахимов», возможно, «покоится с миром». К выводам о «смерти» крейсера, который в августе 2020 года Forbes был назван потенциально самым мощным надводным неавианесущим военным кораблем в мире, в издании пришли, проанализировав задержки сдачи крейсера российскому флоту.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Адмирал Нахимов
Компании
СПКБ
Проекты
2020-й год
22350
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