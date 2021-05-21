Военные дипломаты из более 50 стран ознакомились с системой подготовки офицеров российских ракетных подразделений

Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии во время боевых стрельб из ракетно-артиллерийского вооружения в Ленинградской области.

Москва. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Иностранные военные атташе в Санкт-Петербурге ознакомились с системой подготовки офицеров артиллерийских и ракетных подразделений России, сообщило министерство обороны РФ в четверг.

"Сегодня более 70 представителей военно-дипломатического корпуса из 54 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, аккредитованных в России, посетили Михайловскую военную артиллерийскую академию (МВАА). Здесь они ознакомились с системой подготовки офицеров артиллерийских и ракетных подразделений Вооружённых сил РФ и военнослужащих иностранных государств", - сказано в сообщении.

По данным военного ведомства, в Санкт-Петербурге был проведен брифинг, в ходе которого заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками генерал-лейтенант Александр Матовников проинформировал иностранных военных атташе о структуре Сухопутных войск и развитии системы подготовки военнослужащих.

Матовников также рассказал об обучении в России иностранных специалистов.

"За 70 лет в военных вузах России подготовлено более 280-ти тысяч иностранных специалистов из 108 государств. В настоящее время в шести вузах Сухопутных войск обучается около полутора тысяч военнослужащих из 43 государств", - отметил Матовников, которого цитирует пресс-служба Минобороны.

Начальник академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев познакомил военных дипломатов со спецификой и возможностями подготовки иностранных военнослужащих по специальностям ракетных войск и артиллерии в МВАА. Представители вузов Сухопутных войск ответили на вопросы, об особенностях подготовки военнослужащих иностранных государств в учебных заведениях, говорится в сообщении.

"В ходе визита представители военно-дипломатического корпуса ознакомились с объектами учебно-материальной базы вуза. Посетили занятия по артиллерийской разведке и технической подготовке. На кафедрах академии военным атташе продемонстрировали применение в процессе обучения будущих артиллеристов современных мультимедийных тренажеров. В частности, были показаны возможности комплексного тактического тренажёра подготовки должностных лиц пунктов управления артиллерийских подразделений, который позволяет проводить обучение, используя единое виртуальное пространство и тактическую обстановку, а также выполнять весь спектр огневых задач на различных артиллерийских системах", - отмечено в пресс-релизе.