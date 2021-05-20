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Интерфакс-АВН

Путин и Алиев обсудили инцидент на азербайджанско-армянской границе, выразили общий настрой на политическое урегулирование

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Владимир Путин и Ильхам Алиев
Владимир Путин и Ильхам Алиев.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ТАСС

РФ продолжит посреднические усилия для достижения Баку и Ереваном договоренности о запуске процесса демаркации границы

Москва. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе - в полном соответствии с буквой и духом трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 г. и от 11 января с.г." - говорится в сообщении пресс-службы.

"В этом контексте было уделено внимание недавнему инциденту на азербайджанско-армянской границе. Общий настрой на то, чтобы урегулирование велось исключительно политико-дипломатическими методами", - отмечается в сообщении.

"Российская сторона продолжит посреднические усилия и оказание консультативного содействия, направленного на достижение между Азербайджаном и Арменией договоренности о запуске процесса делимитации и демаркации государственной границы, - сообщает пресс-служба Кремля.

По данным пресс-службы, проведен также обмен мнениями по ключевым аспектам двусторонней повестки дня.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
2020-й год
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