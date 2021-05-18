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Интерфакс-АВН

Корабли Каспийской флотилии примут участие в совместных морских учениях с военными моряками Казахстана

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Российские корабли выходят на учения в Каспийское море
Российские корабли выходят на учения в Каспийское море.
Источник изображения: РИА Новости

Ростов-на-Дону. 17 мая. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Экипажи шести кораблей Каспийской флотилии примут участие в совместных военно-морских учениях с ВМС Казахстана, сообщает в понедельник пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

"Учения пройдут с 18 по 24 мая на военно-морских полигонах обоих государств, расположенных в средней части Каспийского моря", - говорится в сообщении.

Военные моряки России и Казахстана отработают совместные действия по охране и обороне объектов морской экономической деятельности, обеспечению безопасности судоходства и международной морской деятельности, а также по борьбе с терроризмом в Каспийском море.

Моряки проведут артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям, отработают противоминные и противодиверсионные действия с привлечением подразделений боевых пловцов.

Также в совместном плавании экипажи боевых кораблей выполнят информационный обмен данными о результатах наблюдения за воздушной и морской обстановкой.

Для обозначения воздушной цели к учению привлекается экипаж бомбардировщика Су-34 из состава объединения ВВС и ПВО ЮВО.

В состав объединенного руководства и штаба войдут офицеры ВМФ РФ и ВМС ВС Казахстана.

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