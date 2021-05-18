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Российская газета

Корабли Каспийской флотилии вышли на учения с ВМС Казахстана

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Корабли Каспийской флотилии
Корабли Каспийской флотилии.
Источник изображения: rg.ru

Шесть кораблей Каспийской флотилии покинули порт базирования в Махачкале и вышли в море для проведения учений с ВМС Казахстана. Маневры пройдут с 18 по 24 мая.

Российскую сторону на учениях представят: малый ракетный корабль "Град Свияжск", малое гидрографическое судно "Анатолий Гужвин", тральщики "Магомед Гаджиев" и РТ-234, а также спасатель-буксир. Со стороны казахских ВМС будет задействовано до пяти кораблей и судов обеспечения.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, корабли двух стран отработают ведение артиллерийского огня по надводным целям и воздушным целям.

"В ходе совместных действий моряки отработают противоминные и противодиверсионные действия с привлечением подразделений боевых пловцов", - отметили в военном ведомстве.

Кроме боевых кораблей в учениях примет участие истребитель-бомбардировщик Су-34.


Николай Грищенко

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Град Свияжск
Су-34
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